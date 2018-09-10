В Дубне убраны свалки и заключены "мусорные" договора

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Опубликовано: 10.09.2018 00:46
Автор: Кирилл Свояков

Межведомственный Штаб ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора объявил о ликвидации в 17 муниципалитетах Подмосковья всех несанкционированных свалок и навалов мусора, а также о 100%-ном заключении в 21-м муниципальном образовании договоров на вывоз мусора.

 

Мониторинг незаконных свалок проводился совместными усилиями. Дорожные службы выявляли скопления отходов в полосах отвода региональных шоссе. Комитет лесного хозяйствазанимался лесными массивами. Инспектора ГАТН следили за чистотой в местах массового пребывания граждан на территории городских округов и районов, а также осуществляли конечный контроль качества.

"Полной ликвидации мусорных скоплений добились в городских округах Власиха, Восход, Дубна, Егорьевск, Кашира, Котельники, Краснознаменск, Лосино-Петровский, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Пущино, Рошаль, Серпухов, Фрязино, Черноголовка, Электрогорск и в Талдомском муниципальном районе", - прассказала руководитель Штаба, глава Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

Близки к этому состоянию чистоты также Домодедово, Реутов, Шаховская, Клин и Наро-Фоминский городские округа.

Дубна попала и в число городов, где в садовых товариществах заключены 100% договоров на вывоз мусора. Среди других муниципалитетов с незамусоренными СНТ - городские округа Красногорск, Долгопрудный, Лобня, Фрязино, Бронницы, Жуковский, Ивантеевка, Котельники, Луховицы, Люберцы, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Подольск, Протвино, Серпухов, Ступино, Химки, Электрогорск, Балашиха, Чехов.

В целом в частном секторе полностью перезаключены договоры в городских округах Красноармейск, Пущино, Лобня, Жуковский, Луховицы, Люберцы, Ступино, Клин, Лосино-Петровский.

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