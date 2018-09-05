"Центравтомагистраль" ремонтирует Дмитровку в районе Дубны

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Опубликовано: 05.09.2018 12:21
Автор: Администрация г. о. Дубна

С 5 сентября Федеральное казённое учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Центральная Россия» Федерального дорожного агентства» (ФКУ «Центравтомагистраль») начало работы по укладке асфальтового покрытия на правой части Дмитровского шоссе от поста ГИБДД до парома. Завтра эти работы продолжатся до тоннеля.

При благоприятных погодных и прочих условиях укладка асфальта  должна завершиться к вечеру 6 сентября. При проведении работ будут учитываться временные промежутки  с наиболее интенсивным движением автотранспорта, но затруднений в проезде указанных участков дороги избежать не удастся.

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