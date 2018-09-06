Область готова к зиме на 91%

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Опубликовано: 06.09.2018 00:56
Автор: Кирилл Свояков

Московская область на 91% подготовилась к наступлению отопительного сезона, тогда как в планах на начало сентября стояло 90%. Завершить все работы по подготовке региона к зиме власти рассчитывают к 15 сентября, после чего - начать пробные топки.

К этому времени специалисты сферы ЖКХ должны приготовить к пуску свыше 2 400 котельных, 16 000 километров водопроводных, более 12 000 км канализационных и порядка 11 000 км тепловых сетей.

Уже закончены работы по подготовке тепловых насосных станций, сформированы резервные запасы жидкого топлива.

"Во многих муниципальных образованиях подготовка к зиме ведется опережающими темпами, - сообщил заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов. - Несколько муниципалитетов доложили о стопроцентной готовности к отопительному сезону – это городские округа Луховицы, Протвино, ЗАТО Восход, Раменский и Щелковский районы. Еще в 16 муниципалитетах уровень готовности превышает 95%. Контрольный срок, который определен Распоряжением Правительства Московской области – 15 сентября. К этому дню необходимо завершить все работы".

Напомним, что по федеральному законодательству отопительный сезон стартует, когда на протяжении пяти дней среднесуточная температура составляет не более 8 градусов тепла по Цельсию. Однако губернатор Андрей Воробьев распорядился в случае резкого похолодания начать отапливать социальные объекты и жилой фонд, не выдерживая нормативный срок.

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