Приём по вопросам тепла

Подробности Опубликовано: 04.09.2018 00:04 Автор: Администрация г. о. Дубна

В соответствии с утверждённым губернатором Московской области графиком 13 сентября 2018 года с 10.00 до 17.00 пройдет прием граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Московской области, в частности о подготовке к отопительному сезону.

Приём будет проходить как в правительстве региона, так и на местах:

в приёмной Правительства Московской области,

в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области,

в Главном управлении Государственной жилищной инспекции Московской области и его территориальных подразделениях,

в администрациях муниципальных образований,

в общественных приёмных исполнительных органов государственной власти Московской области.

Дубненцам прийти на прием можно в администрацию Дубны в к.119.