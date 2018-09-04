Приём по вопросам тепла
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- Опубликовано: 04.09.2018 00:04
- Автор: Администрация г. о. Дубна
В соответствии с утверждённым губернатором Московской области графиком 13 сентября 2018 года с 10.00 до 17.00 пройдет прием граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Московской области, в частности о подготовке к отопительному сезону.
Приём будет проходить как в правительстве региона, так и на местах:
- в приёмной Правительства Московской области,
- в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области,
- в Главном управлении Государственной жилищной инспекции Московской области и его территориальных подразделениях,
- в администрациях муниципальных образований,
- в общественных приёмных исполнительных органов государственной власти Московской области.
Дубненцам прийти на прием можно в администрацию Дубны в к.119.