Аварийную многоэтажку в Дубне сносить не будут

Подробности Опубликовано: 28.08.2018 17:04 Автор: Наталия Теряева

На брифинге в администрации Дубны с участием главы города М.Н.Данилова 28 августа озвучили положение дел с аварийным домом №18 на улице Понтекорво.

По словам замглавы администрации Дубны Е.А.Штейна, этот дом действительно признан аварийным. На вопрос «Открытой Дубны», что будет с жителями дома и с самим домом, Евгений Анатольевич ответил так:

– Дом сноситься не будет. Мы сейчас находимся в активной фазе поиска решения реконструкции. И в рамках этих мероприятий мы сейчас заключили контракт с компанией, которая проводит широкомасштабную работу по геологии, экологии, геодезиии, геофизике и прочим видам исследований грунтов, на которых находятся три наших так называемых в народе семерки (дома №18, 20, 22 на ул. Понтекорво), чтобы понять природу происходящих под этими домами процессов.

В настоящее время проведено бурение двух скважин. Одна – в непосредственной близости к первой секции [дома №18]. Она показывает нестабильный грунт. Вторая скважина – с противоположной стороны, у четвертого подъезда, где абсолютно противоположная ситуация по составу грунтов: уже на уровне шести метров наткнулись на твердые породы. Это говорит о том, что разнородная масса находится под этим домом. После того, как все эти исследования мы проведем более предметно, будет понтяно, что делать с фундаментом, с основанием этого дома. По итогам этих исследований будет подготовлен проект, который пройдет экспертизу. И будут подготовлены предложения по мероприятиям усиления фундамента этого дома.

По мнению экспертов и специалистов, именно эти мероприятия должны стабилизировать состояние этого дома. Что касается коробки этого многоквартирного жилого дома, на сегодняшний день мы прорабатываем различные версии. Они напрямую зависят от того, что будет с фундаментом. Понятно, что трещины в первой секции нужно будет каким-то образом убирать.

Отселение жителей планируется на период проведения работ по усилению фундамента. Начало работ ориентировочно: конец октября – начало ноября. По предположению подрядчиков, которые ведут эти работы, период отселения: три – четыре, может быть, пять недель. Прогнозировать сложно, но порядок сроков приблизительно такой.

В ближайшие дни на дом будут установлены приборы оперативного учета и слежения за состоянием конструкций. Это будет делать та же компания, которая занимается сейчас исследованием грунтов. В нашем договоре это прописано. По обычной практике, такие приборы устанавливают на месяц, либо на период проведения работ. Мы же договорились, что они эти приборы у нас оставят на год. С тем, чтобы мы могли системно наблюдать за поведением дома после того, как проведем эти работы. Параллельно мы запустили процедуру закупки приборов оперативного учета. Эти приборы поставим на дом №20. То есть мы параллельно будем вести два дома, которые вызывают у нас пристальное внимание и беспокоят жителей.

На этой неделе, если график Максима Николаевича [Данилова] позволит, ориентировочно пока, в пятницу в семь часов, видимо, мы с жителями восемнадцатого дома будет встречаться, как и в прошлый раз, в актовом зале шестой школы.

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