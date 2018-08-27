374 семьи вытянули жребий

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Опубликовано: 27.08.2018 00:11
Автор: ОД

374 земельных участка под индивидуальное жилищное строительство на улице Юркино переданы в руки глав многодетных семей Дубны. 25 августа в актовом зале администрации городского округа Дубна состоялась жеребьевка участков.

Первой среди многодетных в 9 часов утра вытянула конверт с кадастровым номером Виктория Торочкова.

Глава Дубны Максим Данилов поздравил присутствовавших с получением долгожданной земли и рассказал, что это далеко не последняя встреча новоиспеченных землевладельцев с представителями муниципалитета: "Впереди еще много совместной работы по созданию транспортной, инженерной, энергетической инфраструктуры, - отметил он. - Поэтому встречаться с вами мы теперь будем, наверное, еще чаще. Поселок должен развиваться".

По окончании мероприятия список семей и их участков вкупе с протоколом жеребьёвки был сохранен в городском комитете по управлению имуществом, а каждая семья получила памятки о том, как действовать дальше.

В данный момент в КУИ перепроверяются документы, поданные многодетными семьями. Далее все полученные от семей документы будут направлены в межведомственную комиссию земельно-имущественных отношений Московской области, которая должна будет подписать протокол. После всего этого специалисты городского КУИ напишут постановления о предоставлении в собственность земельных участков для многодетных семей.

Получив желанный конверт, многодетные родители подходили к кадастровой карте, висевшей на стене в холле, чтобы наглядно определиться с расположением своего нового имущества на местности.

По информации инвестиционного портала администрации города Дубны

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