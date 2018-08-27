Еще 113 семей Подмосковья переселят из аварийных домов

Подробности Опубликовано: 27.08.2018 00:06 Автор: Кирилл Свояков

В текущем году в Московской области уже передано для переселения из аварийного жилья 69 квартир и еще до конца года планируется к расселению 113 аварийных квартир. Муниципалитеты, в которых предстоит расселение: Волоколамский (8 квартир) и Воскресенский (53) районы, а также городской округ Егорьевск (52).

В Волоколамске на ул. Ново-Солдатской, д.6 все 8 семей поселятся уже к октябрю.

В Егорьевске 10 квартир будут готовы к сентябрю, а в 42-х еще предстоит провести капитальный ремонт из бюджета администрации округа. Расположены все объекты для переселения по трем адресам: ул. Механизаторов, д. 57, ул. Сосновая, д.4А и 4-й микрорайон, д.15А.

В Воскресенском районе улучшение жилищных условий предоставят не только жителям аваринйых домов (42 человека), но и медикам (11 человек). Жилплощадь готовится на ул. Куйбышева, д.45В, Зелинского, д.10А, Рабочая, д.121А.

"Продолжается совместная работа Правительства области и администраций муниципальных образований Подмосковья по расселению жителей из домов, которые по старости уже не пригодны для проживания. Еще 113 семей Подмосковья смогут переселиться в новые квартиры... - поделился радостью Андрей Аверкиев, министр имущественных отношений Московской области. - Совместно с администрациями муниципальных образований мы ищем возможности расселить семьи из аварийных и старых домов в достойные условия жизни. В каждом муниципалитете есть списки домов и семей, которым нужно новое жилье. Недавно мы передали 69 квартир для переселения жителей городских округов Кашира и Серпухов. Работа идет, и мы будем стараться наращивать темпы".