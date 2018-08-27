Еще 113 семей Подмосковья переселят из аварийных домов

Подробности
Опубликовано: 27.08.2018 00:06
Автор: Кирилл Свояков

В текущем году в Московской области уже передано для переселения из аварийного жилья 69 квартир и еще до конца года планируется к расселению 113 аварийных квартир. Муниципалитеты, в которых предстоит расселение: Волоколамский (8 квартир) и Воскресенский (53) районы, а также городской округ Егорьевск (52).

В Волоколамске на ул. Ново-Солдатской, д.6 все 8 семей поселятся уже к октябрю.

В Егорьевске 10 квартир будут готовы к сентябрю, а в 42-х еще предстоит провести капитальный ремонт из бюджета администрации округа. Расположены все объекты для переселения по трем адресам: ул. Механизаторов, д. 57, ул. Сосновая, д.4А и 4-й микрорайон, д.15А.

В Воскресенском районе улучшение жилищных условий предоставят не только жителям аваринйых домов (42 человека), но и медикам (11 человек). Жилплощадь готовится на ул. Куйбышева, д.45В, Зелинского, д.10А, Рабочая, д.121А.

"Продолжается совместная работа Правительства области и администраций муниципальных образований Подмосковья по расселению жителей из домов, которые по старости уже не пригодны для проживания. Еще 113 семей Подмосковья смогут переселиться в новые квартиры... - поделился радостью Андрей Аверкиев, министр имущественных отношений Московской области. - Совместно с администрациями муниципальных образований мы ищем возможности расселить семьи из аварийных и старых домов в достойные условия жизни. В каждом муниципалитете есть списки домов и семей, которым нужно новое жилье. Недавно мы передали 69 квартир для переселения жителей городских округов Кашира и Серпухов. Работа идет, и мы будем стараться наращивать темпы".

Добавить комментарий

Комментарии не должны оскорблять автора текста и других комментаторов. Содержание комментария должно быть конкретным, написанным в вежливой форме и относящимся исключительно к комментируемому тексту.

Защитный код
Обновить

Loading...

Срочные новости

Еще 113 семей Подмосковья переселят из а…

В текущем году в Московской области уже передано для переселения из аварийного жилья 69 квартир и ещ...

30 мусорных площадок - в полном порядке

Госадмтехнадзор сообщает об очередных успехах в наведении чистоты в наукограде Дубна и на териитории...

Профилактическая операция "День зна…

Уважаемые жители и гости города! ОМВД России по г.о. Дубна информирует вас о том, что в настоящее вр...

Сверхпроводимость против ферромагнетизма…

Российские физики из МФТИ совместно с иностранными коллегами провели пионерские экспериментальны...

Дубненская команда "Города А" …

Дубненские участники областного конкурса искусств "Город А" пообещали поразить зрителей перформансом...

Реклама

Объявления

Новости бизнеса

Производство линейных ускорителей в ОЭЗ "Дубн…

Представители Varian Medical Systems (США) и резидента ОЭЗ...

В ОЭЗ «Дубна» обсудили перспективы развития произ…

Состояние и перспективы развития производства медицинских ...

Индексируют зарплату бюджетникам

Губернатор Московской области А.Ю. Воробьев издал Распоряжен...

На встречу с главой города приглашают бизнес

Торгово-промышленная палата города Дубны и администрация гор...

В Подмосковье в 200 раз меньше медведей, чем в Тве…

Бурый медведь в наши дни стал большой редкостью, особенно в ...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

 

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться