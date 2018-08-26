30 мусорных площадок - в полном порядке

Подробности Опубликовано: 26.08.2018 00:54 Автор: ОД

Госадмтехнадзор сообщает об очередных успехах в наведении чистоты в наукограде Дубна и на териитории Талдомского городского округа (бывшего района). Так, под Талдомом устранено 90 % наваленного в неположенных местах мусора.

177 из 201-го скопления отходов было устранено там за лето. Объем вывезенного мусора составил около 1 000 "кубов".

В наукограде инспеткоры обратили свой взор на содержание контейнерных площадок МКД, а также в общественных местах. В ходе объездов подведомственой территории и получения сообщений от жителей узнавали о захламлении территорий вокруг площадок.

"По предписаниям Госадмтехнадзора Московской области о приведении в надлежащее состояние и содержание территории, более чем на 30 площадках осуществлен вывоз мусора и очистка территории вокруг контейнеров, - поведала глава ГАТН МО Татьяна Витушева. - Так, от мусорного скопления очистились контейнерные площадки в районе многоквартирных домов по ул. Ленинградская, Правды, Строителей, Хлебозаводского переулка и иных адресах. В зачастую причиной таких фактов, является несоблюдение графиков вывоза мусора а также, отсутствие взаимодействия управляющих компаний с жителями по решению вопросов вывоза крупногабаритного и строительного мусора".