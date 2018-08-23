В администрации рассказали о процедуре жеребьевки

Подробности Опубликовано: 23.08.2018 01:14 Автор: Наталья Борозна

Председатель городского комитета по управлению имуществом Александр Владимирович Ксенофонтов рассказал в подробностях о том,как будет происходить процесс жеребьевки для многодетных семей в целях получения своего участка земли.

Как сообщалось ранее, 383 участка должны быть переданы во владение многодетным семьям Дубны под ИЖС в районе улицы Юркино. Из них 374 участка откадастрированы согласно законодательству Московской области: от 10 до 15 соток. Остальные участки получились немногим больше 15 соток, и в таком виде, согласно букве закона, их предоставлять нельзя: необходимо уменьшить.

Всего сейчас на учете в очереди на получение земли состоит 430 дубненских семей.

25 августа в холле зала администрации города на ул. Балдина, д.2 с 8 утра начнется регистрация прибывших на жеребьевку. Сама процедура стартует в 9 утра.

Вначале прибывшим на жеребьевку необходимо подойти к регистратору, который, как на избирательном участке, будет заполнять журнал регистрации в холле, и непосредственно в зал можно будет попасть только регистрации. В холле также будут развешены картограммы с кадастровой картой участков, где уже вытащившие счастливый билет семьи смогут ознакомиться, где же на местности находится их участок .

Парковка возле администрации города на один день будет закрыта (в случае хорошей погоды), и там для детей из многодетных семей будут проводиться мастер-классы. Если будет шквалистый ветер и ливень, мастер-классы придется разместить в коридорах первого этажа.

При себе представителю многодетной семьи необходимо иметь паспорт. В случае, если придет не сам многодетный родитель, а родственник молодой семьи, ему необходимо иметь также нотариально заверенную доверенность. Возможно, в подобных трудностях нет смысла: номер участка за всех отсутствующих представителей семей вытащит глава городской комиссии по распределению участков - замглавы города Евгений Штейн.

Сейф с номерами участков, отпечатанных на бумажках, опечатывается до 8 утра 25 августа, после чего бумажки будут высыпаны на стол в хаотичном порядке, и каждый участник будет вытягивать свой, как билет на экзамене.

В том случае, когда муниципалитет не успевает распределить все участки за день, оставшиеся "лоты" складываются обратно в сейф с конца первого дня до начала регистрации второго. Но в Дубне всю процедуру проведут за один день.

У семьи есть возможность отказаться от выбранного участка, если расположение его их не устроило. В этом случае семья становится первой в оставшейся очереди многодетных, и в следующий раз семье снова предложат участвовать в жеребьевке. Если расположение участка вновь не устроит семью, отказаться можно будет снова, и так до бесконечности либо до лишения статуса многодетной семьи. Лишить семью статуса возможно в тех случаях, если она перестает удовлетворять требованиям закона: например, в ней остается менее трех несовершеннолетних детей либо в случае смерти родителя. К сожалению, так случилось и в одной из дубненских семей, которая выпала из очереди вследствие ухода из жизни матери.

Кроме того, одна семья написала заявление об отказе от предоставления участка в Юркино, освободив таким образом дорогу 375-м и 376-м ожидающим в очереди.

Что найдут новоиспеченные землевладельцы на месте дислокации своих участков? Асфальтовую дорогу, магистраль газа по границе, также в непосредственной близости проложены канализационные трубы и установлены две линии электропередач.

После оформления права владения в МФЦ города новые хозяева должны будут самостоятельно, но при помощи опытного землемера, поставить свой участок на учет. Никаких заборов на месте границ участков администрация города не ставит, поэтому важно самим владельцам точно определить, где своя земля, а где - чужая.

Сейчас готовятся к постановке на государственный кадастровый учет 7 участков на улице Боринка на левом берегу Дубны. Поскольку в генплане города мало земли под ИЖС, то чиновники стараются "нарезать" минимально возможные участки - скорее 10 соток, чем 15. В случае, если участок получается немногим меньше 10 соток, он также может быть предложен многодетной семье, и семья может взять этот участок, выразив письменное согласие в заявлении.

В дальнейшем администрация города будет просить у областного правительства предоставить земли для многодетных, в частности, речь идет о землях МОАТТ "Дубна" площадью примерно в 7 гектаров (из них 2 уйдет под инфраструктуру).

Из тех 74-х семей Дубны, которые успели получить свои участки в прошлые годы, некоторые реализовали право на куплю-продажу земли (для этого им понадобилось разрешение от комиссии по делам несоврешеннолетних о том, что они не ухудшают жилищные условия детей). А.В. Ксенофонтов заверил, что случаев изъятия земли под ИЖС у многодетных за то, что она простаивает, не используется - в практике Минмособлимущества не было и не планируется. Кроме того, пока семья сохраняет статус многодетной, она не платит земельный налог.

По условиям предоставления земли, родители в многодетной семье должны быть прописаны на территории Московской области не менее пяти лет. Лицам без постоянной регистрации в постановке в очередь КУИ отказывает. И тогда свое право реализовать можно только через суд, доказав при помощи оплаченных квитанций из УК и детского сада, а также прочих документов, что гражданин проживал на территории Подмосковья постоянно не менее пяти лет. В законе, сказал Александр Ксенофонтов, норму о постоянном проживании на территории региона можно понять двояко, но обычно городской суд встает на сторону семьи в этом случае.

На вопрос корреспондента "ОД" о том, не случится ли так, что улицы для многодетных будут расположены в непосредственной близости от полигона ТБО, как это случилось в Дмитровском районе возле Непейно, Александр Владимирович ответил, что это "полный абсурд" и признал, что даже технически это было бы невозможно: незанятые территории вокруг обоих закрытых городских полигонов находятся вне границ городского округа и покрыты лесами, то есть имеют другое назначение - рекреационное.

Сегодня на портале администрации размещается актуальный список семей, которые получат свою меру земли.