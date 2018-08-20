Движение на левый берег затруднено

Подробности Опубликовано: 20.08.2018 00:26 Автор: Администрация г. о. Дубна

На участке Дмитровское шоссе от поста ГАИ до начала спуска в тоннель будут проводиться работы по укладке асфальта. Работы будут проводиться поэтапно - сначала "правая" сторона дороги (из Москвы, от поста ГАИ в сторону тоннеля).

- 20-21 августа - снятие асфальта правой стороны;

- ориентировочно с 23 августа по 3 сентября - укладка нового асфальта правой стороны.

На данном участке будет организовано реверсивное движение, возможно затруднение движения автотранспорта.

Точную дату начала работ по укладке асфальта в районе пересечения Дмитровского шоссе и ул. Станционная сообщим дополнительно.