Движение на левый берег затруднено

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Опубликовано: 20.08.2018 00:26
Автор: Администрация г. о. Дубна

На участке Дмитровское шоссе от поста ГАИ до начала спуска в тоннель будут проводиться работы по укладке асфальта. Работы будут проводиться поэтапно - сначала "правая" сторона дороги (из Москвы, от поста ГАИ в сторону тоннеля).

- 20-21 августа - снятие асфальта правой стороны;
- ориентировочно с 23 августа по 3 сентября - укладка нового асфальта правой стороны.
На данном участке будет организовано реверсивное движение, возможно затруднение движения автотранспорта.
Точную дату начала работ по укладке асфальта в районе пересечения Дмитровского шоссе и ул. Станционная сообщим дополнительно.

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