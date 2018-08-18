Заделывают ямы во дворах

Подробности
Опубликовано: 18.08.2018 00:49
Автор: Кирилл Свояков

В городских дворах сотрудники администрации города отметили 407 ям, достойных ремонта. 156 ям уже было отремонтировано на момент 16 августа, притом деньги на ремонт были взяты из внебюджетных источников.

Дело в том, что по инициативе правительства области несколько лет назад администрация города перекадастрировала городские территории, щедро отнеся едва ли не все городские тротуары, внутридворовые дороги, детские и спортивные площадки, а также парковки к многоквартирным домам (МКД). В частности, это означало, что деньги на ремонт асфальта и плитки на этих территориях должны будут собираться с жителей. Причем, что интересно, в некоторых домах жильцы действительно приняли в собственность то, что им "нарезали" власти, а в некоторых - отказались, поняв, что не в их интересах и не потянут (да и зачем, например, отдавать жителям "клопеджей" тротуар вдоль ул. Дачной? Всё равно ведь не будут ремонтировать его). То есть юридически не все "нарезанные" куски городских внутриквартальных проездов, тротуаров и прочего оказались закреплены за МКД.

Чтобы разобраться во всей этой катавасии и откадастрировать город обратно, дабы делать ремонт за счет городского бюджета, потребуется существенное время.

"Я как глава понимаю, что у жителей никогда в семейном бюджете не появится средств, чтобы поменять полностью асфальтовое покрытие... в администрации города было принято решение отремонтировать хотя бы опасные ямы, аварийные участки, - прокомментировал глава городского округа Дубна Максим Николаевич Данилов. - Асфальт закуплен за счет внебюджетных средств... Нужно разобраться с кадастром. На то, чтобы нормально откадастрировать город, уйдет порядка 2 лет. Это позволит нам тратить на ремонт дворовых территорий средства из бюджетов разных уровней, а пока я ни копейки не могу потратить из городского бюджета на асфальтирование дорог, которые принадлежат жителям".

Тем временем, текущий ремонт делать все равно делается с подачи администрации города. Ее сотрудники оцифровали 407 ям во дворах Дубны, используя специальное программное обеспечение СКПДИ ("Система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры"). 156 ям уже засыпано асфальтовой крошкой, работы стартовали в институтской части города.

К ремонтным работам подключились несколько городских управляющих компаний.
Кроме того, в 2018 году впервые в рамках комплексного благоустройства дворов выделяется 52 миллиона из областного бюджета на полное асфальтирование 15 дворов. Но эти деньги уже не относятся к ямам.

Добавить комментарий

Комментарии не должны оскорблять автора текста и других комментаторов. Содержание комментария должно быть конкретным, написанным в вежливой форме и относящимся исключительно к комментируемому тексту.

Защитный код
Обновить

Loading...

Срочные новости

Заделывают ямы во дворах

В городских дворах сотрудники администрации города отметили 407 ям, достойных ремонта. 156 ям уже бы...

Приглашаем к участию в дубненском триатл…

В Администрации города прошел оргкомитет по проведению VI дубненского триатлона "Николов Перевоз". 2...

Индексируют зарплату бюджетникам

Губернатор Московской области А.Ю. Воробье издал Распоряжение № 259-РГ от 2 августа 2018 года о повы...

Жеребьевка участков для многодетных в Ду…

25 августа с 8:00 до 21:00 в актовом зале Администрации Дубны пройдет жеребьевка земельных участков ...

Рейд "Опасный груз"

В целях профилактики дорожно-транпортных происшествий и пресечения нарушений требований нормативных ...

Реклама

Объявления

Новости бизнеса

На встречу с главой города приглашают бизнес

Торгово-промышленная палата города Дубны и администрация гор...

Итоги национального финала WorldSkills Russia 2018

В Южно-Сахалинске подвели итоги прошедшего с 8 по 12 августа...

ОИЯИ зарегистрировал компьютерную программу

В распоряжении Объединенного института ядерных исследований ...

Руководители ЗАО "Борисфен" представили …

31 июля Глава города Дубны Максим Данилов, председатель горо...

Разработка резидента ОЭЗ "Дубна" сокраща…

Пресс-служба ОЭЗ "Дубна" рассказала об инновационной разра...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

 

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться