Заделывают ямы во дворах

Подробности Опубликовано: 18.08.2018 00:49 Автор: Кирилл Свояков

В городских дворах сотрудники администрации города отметили 407 ям, достойных ремонта. 156 ям уже было отремонтировано на момент 16 августа, притом деньги на ремонт были взяты из внебюджетных источников.

Дело в том, что по инициативе правительства области несколько лет назад администрация города перекадастрировала городские территории, щедро отнеся едва ли не все городские тротуары, внутридворовые дороги, детские и спортивные площадки, а также парковки к многоквартирным домам (МКД). В частности, это означало, что деньги на ремонт асфальта и плитки на этих территориях должны будут собираться с жителей. Причем, что интересно, в некоторых домах жильцы действительно приняли в собственность то, что им "нарезали" власти, а в некоторых - отказались, поняв, что не в их интересах и не потянут (да и зачем, например, отдавать жителям "клопеджей" тротуар вдоль ул. Дачной? Всё равно ведь не будут ремонтировать его). То есть юридически не все "нарезанные" куски городских внутриквартальных проездов, тротуаров и прочего оказались закреплены за МКД.

Чтобы разобраться во всей этой катавасии и откадастрировать город обратно, дабы делать ремонт за счет городского бюджета, потребуется существенное время.

"Я как глава понимаю, что у жителей никогда в семейном бюджете не появится средств, чтобы поменять полностью асфальтовое покрытие... в администрации города было принято решение отремонтировать хотя бы опасные ямы, аварийные участки, - прокомментировал глава городского округа Дубна Максим Николаевич Данилов. - Асфальт закуплен за счет внебюджетных средств... Нужно разобраться с кадастром. На то, чтобы нормально откадастрировать город, уйдет порядка 2 лет. Это позволит нам тратить на ремонт дворовых территорий средства из бюджетов разных уровней, а пока я ни копейки не могу потратить из городского бюджета на асфальтирование дорог, которые принадлежат жителям".

Тем временем, текущий ремонт делать все равно делается с подачи администрации города. Ее сотрудники оцифровали 407 ям во дворах Дубны, используя специальное программное обеспечение СКПДИ ("Система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры"). 156 ям уже засыпано асфальтовой крошкой, работы стартовали в институтской части города.

К ремонтным работам подключились несколько городских управляющих компаний.

Кроме того, в 2018 году впервые в рамках комплексного благоустройства дворов выделяется 52 миллиона из областного бюджета на полное асфальтирование 15 дворов. Но эти деньги уже не относятся к ямам.