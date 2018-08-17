Ступеньки вокзала "Большая Волга" приведены в порядок

Подробности Опубликовано: 17.08.2018 00:38 Автор: ОД

Два лестничных схода вокзала "Большая Волга" в Дубне наконец отремонтированы с подачи Госадмтехнадзора Московской области. Ведомство рассмотрело административное дело в адрес ОАО "РЖД" с назначением административного наказания и выдало предписание об устранении нарушений.

Также для того, чтобы дело двинулось с мертвой точки, ранее на привокзальной площади было проведено выездное межведомственное совещание по вопросам состояния и содержания железнодорожной инфраструктуры.

Было: разрушенные ступени до ремонта