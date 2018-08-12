МособлЕИРЦ разъяснил Дубне новую схему платежей

Подробности Опубликовано: 12.08.2018 00:21 Автор: Кирилл Свояков

10 августа на рабочей встрече главы города Дубны М.Н. Данилова с представителями МособлЕИРЦ обсуждалась информация об изменениях в платежках за ЖКХ. Во встрече приняли участие журналисты и руководители городских товариществ собственников жилья.

МособлЕИРЦ стал региональным оператором для взымания платы с жителей региона за капитальный ремонт. Платежи населения за капремонт МособлЕИРЦ перечисляет непосрдственно в Фонд капитального ремонта.

В июле жители Дубны получили первые платежки от МособоЕИРЦ с единственной строкой платежа – взнос на капитальный ремонт. Платежка за июнь содержит платежи сразу за три месяца: апрель, май, июнь – то есть за второй квартал текущего года. При этом в коммунальных платежках от ИРЦ "Дубна" за те же три месяца строка "капитальный ремонт" исчезла – и это правильно.

Однако не все жители Дубны поняли, что произошло. А потому многие не торопятся уплатить за капремонт по новым платежным квитанциям от МособлЕИРЦ. Платежи за капремонт во втором квартале в Дубне резко снизились.

Именно по этой причине в Дубну прибыли 10 августа замгендиректора МособлЕИРЦ по взаимодействию с органами власти Г.Ш. Латыпов и начальник управления работы с крупными клиентами МособлЕИРЦ Д.В. Пащенко. Вместе с начальником дубненского управления МособлЕИРЦ Т.А. Бельской они разъяснили собравшимся в кабинете главы администрации Дубны новый механизм платы за капремонт.

Фонд капитального ремонта принимает взносы ежемесячно, а жители платят туда свои взносы пока один раз в квартал, при помощи отдельной платежки от "МособлЕИРЦ". (Выпуск ежемесячных платежных квитанций не окупается, пока платеж по каждой из них составляет в среднем около 500 рублей.)

При этом в других платежных квитанциях за коммунальные услуги (от ИРЦ "Дубна", УК или ТСЖ) строки "капитальный ремонт" с апреля 2018 года быть не должно.

Рассчитывается квартальный взнос на капремонт по квитанции МособлЕИРЦ просто: тариф 9 рублей 07 копеек умножается на общую площадь жилища, а затем умножается на три месяца. К примеру, если общая площадь квартиры 60 кв. м, то взнос на капремонт за квартал будет равен 9,07 × 60 × 3 = 1632,60 руб.

Раз в неделю или реже работники "МособлЕИРЦ" планируют проводить в Дубне разъяснительные встречи с жителями по поводу нового порядка оплаты. Офис МособлЕИРЦ в Дубне находится там же, где и офис Мосэнергосбыта: на улице Понтекорво, 8. Это помещение на первом этаже крайнего к "Ашану" "фрегата".

Если кому-то неудобно платить поквартально за капремонт, то можно не ждать квитанции от МособлЕИРЦ, а платить ежемесячно прямо на счет Фонда капитального ремонта. Квитанцию для оплаты взносов можно найти здесь, реквизиты Фонда – здесь.

Вообще вносить платежи за капремонт можно несколькими способами:

на сайте "МособлЕИРЦ",

в клиентском офисе территориального управления "Дубна" МособлЕИРЦ через терминалы безкомиссионной оплаты,

через онлайн сервисы банка, где у плательщика имеется карта ("Сбербанк Онлайн" и т.д.),

в отделениях "Почты России",

в банках и платёжных терминалах.

Адрес офиса "МособлЕИРЦ" в Дубне: ул. Понтекорво, д. 8. Часы работы: пн-пт с 08:00 до 18:00 без перерыва на обед, сб-вс выходной.

Телефон контактного центра: 8-800-555-07-69.

Вскоре откроется и допофис на левом берегу.

С 1 января 2019 года в платежки от "МособлЕИРЦ" планируется включить плату за электроэнергию и вывоз мусора региональным оператором, и тогда платежные квитанции от этой компании будут приходить уже не раз в квартал, а ежемесячно. А платежки от Мосэнергосбыта не будет.