Областной депутат проинспектировала ремонты и стройки

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Опубликовано: 10.08.2018 00:32
Автор: Кирилл Свояков

Марина Шевченко, депутат Мособлдумы, провела совместную с главой города Дубны М.Н. Даниловым и секретарем местного отделения "Единой России" П. А. Насоновым инспекцию нескольких благоустроенных городских зданий и территорий.

Участники рейда осмотрели новые тротуары в дошкольных учреждениях "Ручеек", "Улыбка" и "Дюймовочка", в саду для ребят с нарушениями зрения "Елочка", а также в школе №9. Были заасфальтированы в том числе несколько грунтовых дорожек, ведущих на веранды.

Оценили ревизоры одну из семи детских площадок размером в 450 кв.м, установленных в 2018 году в наукограде по губернаторской программе - ту, что находится возле левобережного рынка. На этой площадке есть зона песочницы площадью 80 кв. м. Появилось и то, что долгое время просили жители: интересные лазалки для детей постарше. А также тренажеры, на которых могут заниматься и взрослые, правда, всего до 70 кг. На площадках имеется покрытие из резиновой крошки.

Планируется на всех семи новых детских игровых объектах сделать бесплатный Wi-Fi.

В сквере Ветеранов рядом с площадкой на областные средства также было заменено наружное освещение: 67 новых опор и 134 парных шарообразных светильника. Электроэнергии на них теперь тратится меньше, а светят они ярче.

Затем внимание народной избранницы привлек строящийся хирургический корпус Дубненской городской больницы на 190 койко-мест, площадью 16 000 кв.м. Работы выполняются по графику, а значит, в декабре корпус уже может быть сдан в экспулатацию, а в первые три месяца следующего года в него привезут необходимое оборудование.

Завершился осмотр городских ремонтов лестницами вокзала "Большая Волга". Чтобы запустить там процесс восстановления ступеней, парапетов, замены потрескавшейся и пострелявшей плитки, пришлось объединить усилия муниципалитета и министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

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