Талдомский район - ликвидатор свалок

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Опубликовано: 09.08.2018 00:33
Автор: Кирилл Свояков

Глава Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева особо отметила несколько муниципалитетов региона, где свалки убираются активнее всего. Так, Талдомский район стал третьим по скорости очистки - убраны 166 свалок и навалов мусора из 172-х.

"За месяц в Балашихе ликвидированы 214 из 236 свалок, В Клину – 154 из 157, в Талдомском районе – 166 из 172, В Щелковском – 152 из 160 В Ленинском – 169 из 186", - рассказала она.

При этом скорость уборки выявляемого мусорного безобразия должна быть молниеносной: одни сутки.

Еще немного статистики от главы ГАТН: "На 100% ликвидировали все выявленные свалки и навалы в городских округах Долгопрудный, Черноголовка, Электрогорск, Кашира, Луховицы, Серебряные Пруды и Шаховская. Близки к 100% показателю городские округа Зарайск, Ивантеевка, Дзержинский, Котельники". - Такие успехи местных властей, считает главный административно-технический инспектор области, обусловлены зачастую немногочисленностью объектов для зачистки.

Также чиновница добавила, что за месяц существования межведомственного областного штаба по уборке было ликвидировано около 7 000 найденных несанкционированных помоек (80%), из них более тысячи - в лесах. 440 свалок было обнаружено благодаря хэштегу в соцсетях #Охотанасвалку. Ддорожные службы убрали на обочинах трасс 1,2 тысячи свалок объемом 5,4 тысячи кубометров.

Жилищная инспекция, тоже входящая в состав штаба по уборке, заставила убрать 300 контейнерных площадок, с которых не вывозился мусор.

Повторно появляются 10% свалок из ранее найденных, что меньше, чем месяц назад: тогда "рецидивов" было порядка 30%.

 

Комментарии   

0 #2 ОД 10.08.2018 19:38
Цитирую Людмила:
Добрый день.
Посоветуйте, куда обращаться, чтобы ликвидировать свалку во одном из дворов города Дубна (улица Мичурина, 23, 25). Мусор со свалки вывозят, но она сразу же начинает заполняться, так как на неё свозят строительный и прочий мусор со всего города. Свалка находится в 300 метрах от здания администрации. Это продолжается уже не менее 5 лет. Свалка разрастается.

Людмила, мы обращаемся в адмтехнадзор по телефону 8-496-212-95-87 к начальнику территориального отдела в Дубне Говоровой Кристине Олеговне.
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0 #1 Людмила 09.08.2018 05:49
Добрый день.
Посоветуйте, куда обращаться, чтобы ликвидировать свалку во одном из дворов города Дубна (улица Мичурина, 23, 25). Мусор со свалки вывозят, но она сразу же начинает заполняться, так как на неё свозят строительный и прочий мусор со всего города. Свалка находится в 300 метрах от здания администрации. Это продолжается уже не менее 5 лет. Свалка разрастается.
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