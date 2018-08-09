Талдомский район - ликвидатор свалок

Подробности Опубликовано: 09.08.2018 00:33 Автор: Кирилл Свояков

Глава Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева особо отметила несколько муниципалитетов региона, где свалки убираются активнее всего. Так, Талдомский район стал третьим по скорости очистки - убраны 166 свалок и навалов мусора из 172-х.

"За месяц в Балашихе ликвидированы 214 из 236 свалок, В Клину – 154 из 157, в Талдомском районе – 166 из 172, В Щелковском – 152 из 160 В Ленинском – 169 из 186", - рассказала она.

При этом скорость уборки выявляемого мусорного безобразия должна быть молниеносной: одни сутки.

Еще немного статистики от главы ГАТН: "На 100% ликвидировали все выявленные свалки и навалы в городских округах Долгопрудный, Черноголовка, Электрогорск, Кашира, Луховицы, Серебряные Пруды и Шаховская. Близки к 100% показателю городские округа Зарайск, Ивантеевка, Дзержинский, Котельники". - Такие успехи местных властей, считает главный административно-технический инспектор области, обусловлены зачастую немногочисленностью объектов для зачистки.

Также чиновница добавила, что за месяц существования межведомственного областного штаба по уборке было ликвидировано около 7 000 найденных несанкционированных помоек (80%), из них более тысячи - в лесах. 440 свалок было обнаружено благодаря хэштегу в соцсетях #Охотанасвалку. Ддорожные службы убрали на обочинах трасс 1,2 тысячи свалок объемом 5,4 тысячи кубометров.

Жилищная инспекция, тоже входящая в состав штаба по уборке, заставила убрать 300 контейнерных площадок, с которых не вывозился мусор.

Повторно появляются 10% свалок из ранее найденных, что меньше, чем месяц назад: тогда "рецидивов" было порядка 30%.