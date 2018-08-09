Сколько участков дали многодетным в Подмосковье

Подробности Опубликовано: 09.08.2018 00:18 Автор: Кирилл Свояков

В июле этого года обеспеченность многодетных семей Подмосковья землей, на которую они имеют право, составила 62%, или 22 277 многодетных семей из 35 933, стоящих в очереди на получение участков под ИЖС.

Больше всего земли выдано в Лотошинском и Можайском районах, а также городских округах Ступино, Луховицы, Шаховская, - сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

В том числе за первое полугодие 2018 года землевладельцами стали 909 многодетных подмосквичей. В настоящее время 2 214 участков готовятся к предоставлению, еще 3 111 участков, которые должны быть оборудованы инфраструктурой в виде улиц, кабелей электроснабжения, водопровода, магазина, детского сада и т.п., начинают формироваться.

428 многодетных семей, или 47% от счастливых новых многодетных обладателей участков под ИЖС, живут в 5 муниципальных образованиях.

Из них 100 семей - из Фрязино,

99 - из Дмитровского района,

89 - из Серпухова,

79 - из Раменского района,

61 - из Сергиева Посада.

Дубна со своими обещанными 383-мя участками для выделения к концу года, возможно, станет рекордсменом в этом списке.