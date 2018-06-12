Подмосковные дороги футбольного чемпионата привели в порядок

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Опубликовано: 12.06.2018 00:51
Автор: ОД

Cостояние автодорог туристических маршрутов, которые будут предложены участникам предстоящего Чемпионата мира по футболу, проверили инспекторы Госадмтехнадзора Московской области.

– По предписаниям сотрудников ведомства приведены в порядок полос отвода вдоль автотрасс. За месяц устранено более 100 сухих и поваленных деревьев вдоль автомагистралей, ведущих к основным туристическим жемчужинам в Коломне, Сергиевом Посаде, Дмитрове, Клину, Истре. В этих направлениях приведено в порядок или демонтировано 244 информационных средства, обновлено более 380 ограждений частного сектора, более 220 объектов торговли и сферы услуг приведено в надлежащее состояние, – уточнила начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

Также вдоль этих трасс было ликвидировано более 30 объектов несанкционированной торговли, 358 других нарушений в состоянии полос отвода и объектов дорожной инфраструктуры. Реставрированы более 120 фасадов зданий и сооружений.

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