Подмосковные дороги футбольного чемпионата привели в порядок

Подробности Опубликовано: 12.06.2018 00:51 Автор: ОД

Cостояние автодорог туристических маршрутов, которые будут предложены участникам предстоящего Чемпионата мира по футболу, проверили инспекторы Госадмтехнадзора Московской области.

– По предписаниям сотрудников ведомства приведены в порядок полос отвода вдоль автотрасс. За месяц устранено более 100 сухих и поваленных деревьев вдоль автомагистралей, ведущих к основным туристическим жемчужинам в Коломне, Сергиевом Посаде, Дмитрове, Клину, Истре. В этих направлениях приведено в порядок или демонтировано 244 информационных средства, обновлено более 380 ограждений частного сектора, более 220 объектов торговли и сферы услуг приведено в надлежащее состояние, – уточнила начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

Также вдоль этих трасс было ликвидировано более 30 объектов несанкционированной торговли, 358 других нарушений в состоянии полос отвода и объектов дорожной инфраструктуры. Реставрированы более 120 фасадов зданий и сооружений.