Ступеньки вокзала Большая Волга, возможно, отремонтируют

Подробности Опубликовано: 07.06.2018 00:45 Автор: Кирилл Свояков

Госадмтехнадзор инициировал и провел межведомственное выездное совещание по поводу состояния и содержания железнодорожной инфраструктуры Дубны. Ведомство ставило целью упрочить взаимодействие чиновников и работников ОАО "РЖД".

Перед ответственными лицами были поставлены задачи и сроки по устранению следующих нарушений.

Состояние зданий вокзалов, платформ, лестничных маршей, ж/д путей;

содержание прилегающих территорий,

В ходе заседания участники осмотрели платформы и здания вокзалов Большая Волга, Дубна, железнодорожные переезды на 128-м, 130-м, 131-м, 132-м километрах Дмитровского шоссе (в том числе на ул. Станционной, Дачной, Жолио-Кюри), а также участки ж/д путей.

Межведомственной комиссией по благоустройству был составлен протокол с описью выявленных недостатков. По истечении указанного в нем срока для исправления нарушений инспекторы ГАТН осмотрят железнодорожную инфраструктуру повторно.

В Талдомском районе межведомственный контроль по объектам железнодорожной инфраструктуры был налажен раньше, чем в Дубне, и уже приносит плоды.