Набережная Менделеева в Дубне станет точкой роста

Подробности Опубликовано: 05.06.2018 13:41 Автор: Наталия Теряева

На брифинге по итогам успешного для Дубны первого Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения» глава Дубны М.Н.Данилов рассказал, как будет расходоваться выигрыш в конкурсе – 100 миллионов рублей.

Первый Всероссийский конкурс «Малые города и исторические поселения» был инициирован в Коломне на Форуме малых города в январе нынешнего года Президентом России, напомнил глава Дубны. В том, что Дубна выиграла конкурс, большая заслуга составителя конкурсной заявки нашего города – архитектурного бюро BRT RUS.

Напомним, Дубна победила на конкурсе с заявкой благоустройства набережной Менделеева и прилегающего к ней Центрального парка.

Конкурсная заявка – это всего лишь общее представление о том, в каком направлении пойдет благоустройство. Заявка составлена так, чтобы отвечать всем конкурсным требованиям Минстроя РФ, на выполнение которых государство готово выделить муниципалитету деньги.

Конкурсная заявка, выигравшая Всероссийский конкурс «Малые города и исторические поселения» – не архитектурная концепция и тем более не архитектурный проект благоустройства. Подобранные для презентации конкурсной заявки картинки отражают лишь тренд планируемых преобразований, а не их конкретные детали, подчеркнула на брифинге руководитель проектного офиса благоустройства набережной Менделеева, начальник отдела градостроительства администрации Дубны Е.О. Зименкова. (Работа проектного офиса находится в ведении замглавы города по экономике и финансам С.С. Абрамовой.)

Сам проект благоустройства набережной Менделеева и Центрального парка только начнут разрабатывать в ближайшее время. Разработчика проекта выберут тоже по конкурсу. «Кто им окажется, неизвестно: это решит конкурсная комиссия, – сказал на брифинге М.Н.Данилов. – Но хочется, чтобы проектировщик был сильным, из тех, кто реализует свои проекты в столичных городах – Москве и Санкт-Петербурге».

Проектирование благоустройства набережной Менделеева и Центрального парка станет первым этапом процесса благоустройства этой территории. Этот этап должен продлиться до конца 2018 года.

Второй этап – реализация проекта благоустройства набережной Менделеева и Центрального парка состоится в 2019 году.

Общий объем затрат на оба этапа проекта благоустройства набережной Менделеева и Центрального парка оценивается в 264 млн рублей. Из них 100 млн руб. Дубна получит в качестве приза за победу в первом Всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения». Остальные средства придут частично из муниципального бюджета, частично – из региональных программ благоустройства (администрация Дубны намерена подать туда заявки) и часть средств будет выделена партнерами проекта благоустройства – Объединенным институтом ядерных исследований и НПК «Дедал». Компания «Дедал» собирается в проекте благоустройства набережной Менделеева и Центрального парка начать реализацию своей программы «Умный город».

«Что за Центральный парк, прилегающий к Менделеевской набережной?», – попросили на брифинге уточнить журналисты. Как и предполагалось, названием «Центральный парк» в конкурсной заявке Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения» была обозначена вся зона зеленых насаждений, прилегающая к набережной Менделеева. В терминологии ландшафтно-рекреационных городских территорий есть своя иерархия, пояснила Е.О. Зименкова. Понятие «Центральный парк» в представленной на Всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения» заявке подразумевает намерение городских властей сделать эту историческую зеленую зону центральным местом отдыха жителей Дубны в результате благоустройства.

В процессе создания настоящего Центрального парка планируется очистить от зарослей и мусора лесок между улицей Векслера и лодочной стоянкой, а также улучшить (в том числе, озеленить) то место напротив гостиницы «Дубна», которое с недавних пор называется дендропарком.

Городской пляж на набережной Менделеева тоже должен стать благоустроенным на современном уровне комфорта и сервиса. Следить за состоянием пляжа после благоустройства будут те представители малого бизнеса, которые получат право оказывать сервисные услуги посетителям пляжа.

Сочетание в проекте благоустройства набережной Менделеева и Центрального парка историко-культурных особенностей территории с современными сервисными возможностями в партнерстве с малым бизнесом и стало той изюминкой, которая принесла заявке Дубны победу во всероссийском конкурсе проектов обустройства малых городов. Члены конкурсного жюри сочли, что реализация этого проекта может стать точкой роста для обретения Дубной облика современного международного научного центра, где скоро новый коллайдер NICA соберет в своих коллаборациях молодых ученых со всей планеты.

Преображение набережной Менделеева и Центрального парка в 2018 – 2019 году станет первой частью реализации проекта благоустройства большой правобережной набережной Волги от шлюза Канала имени Москвы до Ратмино. Будет сформирована общая архитектурная концепция большой набережной. В жизнь она войдет поэтапно – по мере получения необходимого финансирования.

Левобережная часть Дубны тоже без набережной не останется. Набережная там будет строиться постепенно, после завершения укрепляющей берег дамбы, на средства инвесторов ОЭЗ «Дубна». Каждый застройщик территории ОЭЗ «Дубна» получит обязанность сделать свой вклад в благоустройство левобережной набережной согласно общей архитектурной концепции.

Мнение жителей Дубны при формировании концепции будет учтено, пообещал глава города. Проектный офис подготовит три эскиза облика набережной Менделеева и Центрального парка, подтвердила Е.О. Зименкова. Из них будет выбран один, в соответствии с мнением горожан. После этого, на этапе проектирования, выбранный вариант уже не будет меняться. «Нужно учитывать пожелания жителей, но прислушиваться к мнению профессионалов», – сказал об этом М.Н.Данилов.

Глава города поблагодарил всех жителей, принявших участие в голосовании за выбор первого из мест благоустройства Дубны. И добавил, что и улица Центральная, и все остальные территории города, требущие благоустройства на современном уровне, тоже получат новый облик по мере получения финансирования на эти цели. Город будет снова участовать в конкурсах, чтобы побеждать в них.

Ведь лишь для того, чтобы привести одномоментно в должный порядок все имеющиеся в городе скверы и дворы, Дубне нужен 1 млрд 700 млн рублей – это больше половины сегодняшнего муниципального бюджета.