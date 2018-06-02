Срок подключения к газовым сетям сокращен в 2,5 раза

Подробности Опубликовано: 02.06.2018 00:22 Автор: Кирилл Свояков

Мало что выматывает обывателя так, как попытка присоединения к газораспредетительным сетям. Власти региона уже не первый год решают эту проблему. С начала 2018 года по закону максимальный срок подключения заявителей первой категории (с минимальным расходом газа до 20 кубометров в час) был сокращен до 9 месяцев.

Выдать заявителю договор о подключении газовая служба также должна теперь быстрее: не за 20, а за 15 рабочих дней. Это позволило подключить к газораспределительным сетям, начиная с января, около 7 300 потребителей.

"Московская область стала одним из первых регионов РФ, где на законодательном уровне упрощены процедуры техприсоединения к газораспределительным сетям, - прокомменитровал работу по сокращению сроков присоединения зампредправительства Московской области Дмитрий Пестов. - Так, исключена необходимость разрешений на строительство и реконструкцию сетей газораспределения с рабочим давлением до 1,2 МПа включительно. Срок подключения к газораспределительным сетям уже значительно сокращен. Если в 2014 году он составлял в среднем 257 дней, то в 2018 году – уже 108 дней".

Для того, чтобы подать заявку на техприсоединение, тоже не нужно тратить слишком много времени: 80 % новых клиентов АО "Мособлгаз" делают это дистанционно, через личный кабинет на сайте службы.