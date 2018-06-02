Что делают власти для безопасности летних купаний

Подробности Опубликовано: 02.06.2018 00:53 Автор: Кирилл Свояков

Месячник безопасности" на водных объектах стартовал 1 июня в Московской области. Для МЧС данная сфера деятельности - одна из основных в летний период. В срок до 10 июня надзорные органы планируют осмотреть и запустить в эксплуатацию свыше 200 пляжей (где можно купаться) и мест отдыха у воды (где нельзя купаться).

Затем сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам и Гостдмтехнадзора проведут рейды по диким пляжам. Там будут проверять наличие предупреждающих табличек.

Всё дело в том, что, по статистике, за последние годы несчастные случаи на воде происходили в основном в необорудованных местах "самовольного" отдыха. Поэтому власти были сфокусированы на том, чтобы как можно больше привычных мест купания подмосковных жителей стали официально разрешенными. Это удалось сделать: по сравнению с 2012-2013-м годами в текущем году официальных пляжей в области стало больше в 2,5 раза.

Активная профилактическая работа будет проводиться, в частности, в детских лагерях, в том числе пришкольных. Там все лето будет идти всероссийская акция "Научись плавать". В минувшем году акция охватила 37 326 детей. В этом году спасатели рассчитывают обучить в 1,5 раза больше школьников. Будут разъяснять ребятам и правила оказания первой помощи, а также правила безопасности на воде.



Всего покой и безопасность граждан в купальный сезон будут обеспечивать полторы тысячи специалистов МЧС Подмосковья, Мособлпожспаса и других организаций и учреждений, а также подведомственные им 300 единиц техники. Многие из сил и средств будут патрулировать водные акватории; в выходные дни и праздники предусмотрено усиление патрулирования, для чего будут привлекаться добровольцы из специализированных общественных организаций, таких, как Студенческого корпуса спасателей, ВОСВОД.

В Дубне по-прежнему есть два пляжа, входящих в официальный перечень: на левом берегу на Иваньковском водохранилище и на правом берегу у реки Волги. Озеро в парке семеейного отдыха в официальном списке пляжей не числится, поскольку это скорее место отдыха у воды: в прошлом году купаться там было официально не разрешено из-за того, что в воде было превышено содержание кишечной палочки и других вредных микробов.