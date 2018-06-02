Отремонтировано 17 % подъездов от регионального плана

Подробности Опубликовано: 02.06.2018 00:05 Автор: ОД

Пять тысяч подъездов из тридцати тысяч отремонтировано с начала 2018 года в Подмосковье по губернаторской программе "Мой подъезд". В текущем году был утвержден новый стандарт ремонта входных групп подъездов.

Стало больше видов ремонтных работ. Теперь по программе можно привести в порядок следующее:

полностью заменить оконные блоки и напольную плитку,

установить пандусы,

поставить новые двери в подъезд и тамбур,

установить на козырьках подъездов антивандальные энергосберегающие светильники и пр.

Будут производиться те работы, которые выберут жители.

Если к концу 2015 года 80 000 подъездов многоквартирных домов Подмосковья требовали ремонта, то теперь их число скоратилось практически вдвое.

Города-отличники по проведению в жизнь программы "Мой подъезд" - Луховицы, Павловский Посад, Красногорск, Люберцы, Балашиха, Королев, Мытищи, Кашира, Реутов, Лыткарино. Там ремонт опережает график.