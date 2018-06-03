Госадмтехнадзор всерьез взялся за детские площадки

Подробности Опубликовано: 03.06.2018 00:43 Автор: Кирилл Свояков

На сегодняшний день все 16 625 детских площадок Подмосковья обрели владельцев и занесены в специальный реестр. Ситуация кардинально поменялась за последние пять лет, ведь в 2014 году эти объекты вообще не были закреплены за хозяйствующими субъектами и не проверялись надзорными ведомствами.

Об этом рассказала журналистам главный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева на пресс-конференции в ИА "РИА-Новости".

Прорывом также стало то, что львиная доля площадок имеют прорезиненное покрытие, защищающее ребят при прыжках и падениях. Кроме того, построено 2 500 новых площадок.

Глава ГАТН также сообщила о планах ведомства по дальнейшему усовершенствованию игрового оборудования во дворах:

сделать так, чтобы резиновое покрытие было на всех площадках,

устранить или заменить все качели на жесткой сцепке (сейчас на 100 % убраны в 9 городах и районах),

все площадки старше 2013 года заменить на новые. В частности, в 2018 году будет установлено 180 уличных игровых комплексов в 25 муниципалитетах.

Витушева назвала Подмосковье абсолютным лидером по безопасности детской игровой инфраструктуры. Так, инспекторы Госадмтехнадзора подвели итоги статистики обращений в больницы и поликлиники по поводу травм, полученных на детских площадках: "На сегодняшний день количество обратившихся за помощью в медучреждения в связи с полученными повреждениями, в целом по области в три раза меньше, чем в целом за прошлый год. Более того, эти случаи все больше происходят не из-за неисправностей игрового оборудования, а по недосмотру родителей, что подтверждает статистика", - утверждает главный административно-технический инспектор региона.

При этом в 21 городе и районе за 2,5 года не случилось никаких случаев вреда здоровью на детских площадках: в городских округах Котельники, Чехов, Пущино, Протвино, Власиха, Восход, Звенигород, Истра, Краснознаменск, Молодежный, Руза, Шаховская, Электросталь, Ликино-Дулево, Реутов, Черноголовка, Рошаль; в Серпуховском, Волоколамском, Лотошинском и Можайском муниципальных районах.

"В целом, в 40 из 64 муниципалитетов Подмосковья количество обращений в учреждения здравоохранения в связи с получением травм на детских площадках либо снижается, либо равно нулю, - добавила она. - То есть 2/3 детской игровой инфраструктуры региона существенно повысили свою безопасность".