В школе грамотного потребителя провели занятие по перерасчету ЖКУ

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Опубликовано: 01.04.2018 02:57
Автор: Кирилл Свояков

Темой очередного занятия "Школы грамотного потребителя", прошедшего в городском доме ветеранов 29 марта, стал перерасчет коммунальных услуг. В числе прочего на уроке пришедшим заинтересованным жителям объяснили, что поменяется после 1 апреля.

Именно после этой даты собственники должны будут заключить прямые договоры с энергоресурсными организациями, минуя управляющие организации. Что делать, чтобы соблюсти свои права в этом отношении, как составить претензию, рассказал ведущий - дубненский руководитель партийного проекта "Школа грамотного потребителя", член местного политсовета партии "Единая Россия" Вячеслав Трофимов. Вести лекцию ему помогала руководитель Дубненского отделения Ассоциации председателей Советов многоквартирных домов Раиса Гуляева.

Пришли за новыми знаниями по ЖКХ не только председатели Советов многоквартирных домов, но и горожане с активной жизненной позицией. Они узнали также о том, какими по качеству и температуре должны быть текущие из крана холодная и горячая вода, каким - водоотведение, а также ознакомились с минимальным перечнем услуг управляющих компаний.

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