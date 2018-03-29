Капремонт дубненцам придется оплачивать раз в квартал

Подробности Опубликовано: 29.03.2018 13:29 Автор: ОД

С 1 января 2018 года Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области передал полномочия по начислению, сбору и обработке взносов единому платежному агенту - МосОблЕИРЦ.

Собственникам помещений в многоквартирных домах МосОблЕИРЦ начинает производить выставление платежного документа с апреля 2018 года за период с января 2018 года.

В настоящее время расчетный центр проводит работу по сверке переданных лицевых счетов с данными Фонда капремонта и региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов Московской области.

Начисление возможно по одной из следующих схем.

Если между управляющей компанией, обслуживающей многоквартирный дом, и МосОблЕИРЦ не заключен договор на организацию расчетов, то жильцам будет направляться отдельная квитанция с одной строкой - "взнос на капитальный ремонт". Периодичность поступления квитанции - раз в квартал.

Если же между управляющей компанией, которая обслуживает дом, включенный в региональную программу капремонта многоквартирных домов Московской области, и МосОблЕИРЦ заключен договор на организацию расчетов, то услуга "взнос на капитальный ремонт" будет включена в ежемесячный единый платежный документ за март - с доначислениями с 1 января 2018 года.

Кроме того, услуга "взнос на капитальный ремонт" будет включена в ежемесячный единый платежный документ на тех территориях, где заключен договор на организацию расчетов по этой услуге между управляющей компанией, местным расчетным центром и МосОблЕИРЦ.

Жителям города Дубны с апреля 2018 года раз в квартал будет направляться отдельная квитанция с одной строкой - "взнос на капитальный ремонт".

МосОблЕИРЦ обещает минимизировать возможные неудобства, связанные с единовременной оплатой услуги сразу за несколько месяцев. В случае затруднительного финансового положения клиента расчетный центр предоставляет возможность заключения соглашения о рассрочке платежа. Для этого необходимо обратиться в территориальное управление МосОблЕИРЦ с соответствующим заявлением.

В Дубне клиентский офис МосОблЕИРЦ находится по адресу: ул. Понтекорво Б.М., д.8 ( часы работы: пн-пт с 08.00 до 18.00 без перерыва на обед).

Местонахождение остальных офисов ООО "МосОблЕИРЦ" можно уточнить на сайте либо по телефону контактного центра 8-800-555-07-69.

По сообщению Фонда капитального ремонта Московской области, собственники могут оплачивать взносы на капитальный ремонт непосредственно на счет Фонда из расчета ежемесячного минимального взноса на один метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения, в размере 9 рублей 07 копеек. Реквизиты Фонда для оплаты взноса размещены на официальном Интернет-портале Фонда, в том числе в разделе "Документы" размещена квитанция.

Кроме того, производить оплату взноса на капитальный ремонт можно на сайте МосОблЕИРЦ, в клиентском офисе Управления "Дубна" через терминалы безкомиссионной оплаты, через онлайн-сервисы ("Сбербанк Онлайн" и т.д.), в отделениях почтовой связи, в банках и платёжных терминалах.

Служба корпоративных коммуникаций ООО "МосОблЕИРЦ"