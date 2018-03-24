КЧС по паводку

Подробности Опубликовано: 24.03.2018 12:02 Автор: Наталья Борозна

22 марта в администрации города состоялось совещание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием руководителей муниципальных силовых структур, а также сферы транспорта и здравоохранения. Подготовка к весеннему паводку обсуждалась всесторонне.

Участники совещания проговорили схему действий в случае введения чрезвычайной ситуации. Докладчики рассказали, на каком уровне подъема воды какие участки городской территории могут пострадать и сколько там проживает человек, в том числе маломобильных.

Нормальный уровень для участка составляет 112 по балтийской системе. В зоне наибольшего риска при паводке находятся следующие городские территории.

Самыми первыми при превышении уровня воды на 2,2 м пострадают СНТ "Заря-1" и "Заря-2" на левом берегу, а также деревня Козлаки на правом. В 2013 году улица Козлаки была отсечена от остальной территории наукограда, и оттуда пришось эвакуировать на резиновых лодках шестерых человек.

Также зоной возможного подтопления является участок, ограниченный улицами Жуковского - Володарского - Спортивной и Южной канавой и часть ОЭЗ, в том числе коммуникации.

При превышении на 4 м будет подтапливаться "Риверклаб".

Если уровень воды будет превышен на 5 м, то пострадают СНТ "Мичуринец" и район Ратмино вплоть до дороги, причем со стороны как Волги, так и реки Дубны, в том числе подтопит жилые дома.

Как рассказал начальник ВРГС Денис Ахаев, главной особенностью этого осенне-зимнего сезона был паводок в декабре-январе. Суммарный водосброс с плотины тогда составил 1 400 кубометров в секунду, что только на 500 м меньше, чем во время весеннего паводка. Затем в феврале выпала полуторамесячная норма осадков. При всём этом промерзание льда на водоемах в Дубне на 40 - 70% ниже, чем обычно: толщина льда в створе Иваньковского водохранилища на сегодня составляет 34 см. А вот запасы воды в снежном покрове превышены вдвое по сравнению с нормой.

В ВРГС создана паводковая комиссия. Проведены испытания и профилактика оборудования. Сейчас верхний и нижний бьефы находятся на уровнях 120,81 м и 110,1 м соответственно, свободная емкость водохранилища составляет 43 %. В срок до 1 апреля будет полностью проведена сработка бьефа со скоростью от 3 до 5 см уровня в сутки. Всё сказанное означает, что в зону риска мы не попадаем.

Сброс воды идет до 3 000 кубометров в секунду, что автоматически грозит подтоплением улицы Спортивной и ОЭЗ. В Министерство природных ресурсов РФ поступило обращение из Дубны с просьбой открыть створки защитных сооружений ниже по течению, чем Дубна, также до 3 000 кубометров в секунду, чтобы вода не скапливалась.

Выполнены и продолжают выполняться работы по прочистке труб Южной и Северной канав на всем их протяжении. Началась работа по очистке ото льда и мусора дренажных систем городских улиц и тротуаров: особое внимание в очистке дренажа уделяется Александровке и институтской части.

В части левобережья дренаж оказался совсем засыпан. По информации администрации города, это окончание улицы Кирова, ул. Центральная, ул. Новоподберезская. На переулке Красноармейском и в некоторых других местах оказалась засыпана дренажная канава. То же самое произошло на ул. Карла Маркса в процессе строительства особой экономической зоны. При необходимости засыпанные места нужно будет вскрыть. Глава города Максим Данилов также сообщил, что ПТО ГХ закупает дополнительный насос для откачивания воды.

Продолжается вывоз снега с улиц: за весь снежный сезон вывезено около 77 000 "кубов" на снегосвалки.

В случае ЧС

Полицейские сделали обход зоны подтопления, где отметили людей, которые не смогут самостоятельно покинуть зону подтопления. Подворовой обход будет продолжен для уточнения списка лиц, проживающих в зоне риска. Также делается ежедневный мониторинг зон подтопления.

До 140 человек живут в зоне возможного паводка. В зону ЧС может попасть и левобережная площадка строительства дубненского моста - в силу чего "Мостоотряд-90" необходимо также пересчитать по головам и переписать технику, которая у них есть.

Местом сбора оперативных служб в случае паводка выбрана 10-я школа (ОМВД, пожарно-спасательный гарнизон, Мособлпожспас, ОГИБДД, ППС, опергруппа администрации города, при необходимости ГИМС). Временным пунктом размещения населения определен ДК "Октябрь", где подготовлены комнаты отдыха, комната матери и ребенка, помещение для принятия пищи и пр.

В случае ЧС будет организовано горячее питание по талонам, разработанным городским управлением торговли, услуг и защиты прав потребителей, также будет подвозиться бутилированная вода в пункт временного размещения. "Каравелла" прокормит штаб в 10-й школе, а "Инвест-парк" - население в ДК "Октябрь".

Медики на 7 "скорых" окажут догоспитальную помощь населению. Операционные, перевязочные комнаты, а также все аппараты искусственной вентиляции легких, имеющихся в распоряжении Дубненской городской больницы и - в случае необходимости - Медсанчасти №9 - будут подготовлены для оказания помощи пострадавшим.

Гендиректор ОАО "Рата" Алексей Строгов рассказал, что в любое время транспортная служба может вывести на линию два транспортных средства, готовых к выезду, и двоих водителей, допущенных медиком к работе. Расчетное время прибытия к месту ожидаемого подтопления - 15 минут.

В распоряжении пожарно-спасательного гарнизона Дубны имеются 5 автоцистерн для откачки воды и 83 человека личного состава, (в том числе 25 человек на смене одновременно). В случае необходимости будут привлечены плавсредства.