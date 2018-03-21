Адмтехинспекторы предписали вывезти 20 000 кубометров снега

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Опубликовано: 21.03.2018 13:25
Автор: Кирилл Свояков

Глава Госадмтехнадзора Татьяна Витушева рассказала о том, какие улицы наукограда очищались от сугробов в течение зимнего сезона благодаря предписаниям административно-технических инспекторов.

 

"Во исполнение предписаний инспекторов устранено более 70 нарушений. Очищены от снега и наледи улицы Тверская, Октябрьская, Володарского, Макаренко, К. Маркса, Сахарова, Свободы, Центральная, Энтузиастов, Молодежная, Правды, Попова Вернова, Ленина, проспект Боголюбова и Дмитровское шоссе, а также более 30 иных территорий общественного пользования", - поведала она.

Ведомство инициировало вывоз 20 000 кубометров снежных навалов, в особенности расположенных в местах общественного пользования, на внутридворовых территориях, около крылец социальных и торговых объектов. Больше всего предписаний было выдано по пр. Боголюбова. 15 торговых точек "вылизали" прилегающую территорию после проверок.

Также начальник ведомства отметила, что в местах, где снег не будет вовремя убран, вскоре возможно подтопление.

Рассказала она и о деятельности созданных в прошлом году административно-технических комиссий, действующих в муниципалитетах Московской области в качестве внештатных инспекторов адмтехнадзора, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении физлиц, а также дачных и гаражных кооперативов.

Госадмтехнадзор ведет методическую работу с внештатниками, которыми чаще всего становятся работники местных администраций: с помощью вебинаров разъясняет им возникающие в ходе деятельности вопросы. Работа комиссии Дубны высоко оценивается Т. С. Витушевой в числе других семи лучших комиссий.

"На сегодняшний день привлеченными к ответственности физическими лицами уже оплачены 20 из 45 назначенных комиссиями штрафов на сумму почти 34 тысячи рублей. Всего, комиссиями с момента их создания вынесены постановления по 100 материалам. Еще свыше 900 находятся на рассмотрении", - огласила статистику Витушева.

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