Как минимум 1 440 дворов будут благоустроены в Подмосковье

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Опубликовано: 21.03.2018 08:01
Автор: Кирилл Свояков

Готов адресный перечень дворовых территорий Московской области, подлежащих комплексному благоустройству в 2018 году. В него вошли 1440 дворов разных муниципальных образования Подмосковья.

Дворы были включены в список "по мотивам" народного голосования на портале "Добродел" и обращений жителей. Стартуют работы по благоустройству 1 мая.

В программу комплексного благоустройства дворовых территорий, согласно которой на территории Подмосковья с 2015 года благоустроено более 4 800 дворов, входит шесть обязательных действий: строительство детских игровых площадок, монтаж опор освещения, создание парковок, озеленение, установка контейнерных площадок и информационного щита.

В дополнение к этому с 2018 года введена рекомендация устанавливать во дворах скамейки и урны для мусора, а для наблюдения за детскими площадками ставить камеры видеонаблюдения, подключаемые к системе "Безопасный регион".

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