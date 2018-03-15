На парковке для инвалидов снег убрали незамедлительно

Подробности Опубликовано: 15.03.2018 07:31 Автор: Кирилл Свояков

По жалобе жителя ИЧ инспекторы Госадмтехнадзора заставили УК расчистить от снега парковочное место для инвалидов на парковке дома.

Обратился в ведомство житель дома № 24 по ул. Векслера. Парковочное место, выделенное ему как представителю маломобьильной группы населения, было засыпано сугробами грязного снега после уборки дворовой территории.

Дубненские административно-технические инспекторы вызвали на место снегосвалки представителя управляющей организации и в присутствии недовольного жителя заставили немедленно убрать и вывезти завалы снега. На управляющую компанию завели административное дело с назначением административного наказания.