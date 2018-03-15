На парковке для инвалидов снег убрали незамедлительно

Подробности
Опубликовано: 15.03.2018 07:31
Автор: Кирилл Свояков

По жалобе жителя ИЧ инспекторы Госадмтехнадзора заставили УК расчистить от снега парковочное место для инвалидов на парковке дома.

Обратился в ведомство житель дома № 24 по ул. Векслера. Парковочное место, выделенное ему как представителю маломобьильной группы населения, было засыпано сугробами грязного снега после уборки дворовой территории.

Дубненские административно-технические инспекторы вызвали на место снегосвалки представителя управляющей организации и в присутствии недовольного жителя заставили немедленно убрать и вывезти завалы снега. На управляющую компанию завели административное дело с назначением административного наказания.

Добавить комментарий

Комментарии не должны оскорблять автора текста и других комментаторов. Содержание комментария должно быть конкретным, написанным в вежливой форме и относящимся исключительно к комментируемому тексту.

Защитный код
Обновить

Loading...

Срочные новости

Дубненское предприятие получило разрешен…

В ходе проверки Межрайонной природоохранной прокуратуры Московской областибыло установлено, что дв...

Как вырастить ребенка "по Макаренко…

13 марта 2018 года исполняется 130 лет со дня рождения одного из самых ярких представителей мир...

О профессиях будущего расскажут в Дубне

II форум "Профессии будущего" пройдет 15 апреля в Конгресс-центра ОЭЗ "Дубна". Множество спикеров из...

Военкомы ответят на вопросы родителей пр…

Перед весенним призывом на военную службувоенные комиссары Московской области проводят горячую линию...

Предлагаем поучаствовать во всемирном фл…

24 марта в 20:30 (по Московскому времени) весь мир примет участие в международной экологической акци...

Реклама

Объявления

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

Новости бизнеса

Дубна продвигает туристические услуги с помощью ОИ…

12 марта в Москве в рамках XIII Международной туристической ...

Кто займет место лакокрасочного завода?

Стало известно, какой новый резидент ОЭЗ "Дубна" займет учас...

Cеминары налоговой в марте

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Мо...

Долгострои Дубны и их судьба

На прошлой неделе широкой общественности стала известна судь...

В ряде муниципальных образований Подмосковья измен…

В 2017 году в административно-территориальное устройство Мос...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться