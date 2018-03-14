Пройдет прием граждан по дорожным вопросам

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Опубликовано: 14.03.2018 10:06
Автор: ОД

Администрация города сообщает, что 22 марта состоится прием граждан специалистами областного министерства транспорта по видеосвязи. На прием подходить на Балдина, 2.

 

"22 марта 2018 года с 10.00 до 17.00 в приемной Правительства Московской области, Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и администрации города Дубны состоится тематический прием граждан по вопросам дорожного хозяйства и транспорта.

Для связи с министерством будет использована видеосвязь".  

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