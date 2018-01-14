Дома от A до G: а какой у вас?

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Опубликовано: 14.01.2018 14:39
Автор: Кирилл Свояков

В наши дни класс энергетической эффективности присваивают не только холодильникам, но и жилым домам. Практически с той же целью: чтобы оптимизировать расходы энергоресурсов.

Подмосковье стало пилотным регионом РФ для проведения массовой классификации энергоэффективности многоквартирных домов. В течение 2017 года класс энергетической эффективности от А до G присвоен 4 845 МКД на территории Московской области, т. е. примерно 10 %-там.

При определении класса дома учитывается только состояние общедомового имущества, расход тепла в квартирах в расчет не берется. А это значит, что оценке подвергаются теплоизоляция подъездов, состояние входных дверей, окон, подвалов, крыш, инженерных сетей.

Шкала энергоэффективности жилых домов выражается в буквах латинского алфавита от "А" (очень высокий класс энергоэффективности) до "G" (очень низкий). Дополнительно к этому, классу "A" могут присваиваться еще один либо два плюса: "А+" и "А++".

Самым важным критерием для расчета класса энергетической эффективности является расход энергоресурсов на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и электроснабжение дома. В случае, если расход на 60 % меньше введенных федеральным законодательством нормативов, класс будет "А++". При равенстве с нормативами присваивается класс "D", если же расход вполловину превышает норму, - "G".

"От энергоэффективности дома зависит размер ежемесячных платежей собственников за общедомовые коммунальные услуги, - пояснил зампред Правительства Московской области Дмитрий Пестов. - Масштабная работа по классификации энергоэффективности МКД в Московской области проводится в первую очередь в интересах жителей, с целью устранения таких ситуаций, когда, к примеру, радиаторы, установленные в подъезде, отапливают улицу, а жители за это платят. Выявленные МКД с низким классом энергоэффективности ставятся на контроль областного министерства энергетики и Госжилинспекции. Жилищные инспекторы выдают предписания управляющим компаниям об устранении недочетов, влияющих на энергоэффективность, и следят за их исполнением".

В 2018 году классификация домов будет продолжена.

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