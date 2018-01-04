Оплачивать ЖКХ в один клик - реально

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Опубликовано: 04.01.2018 17:54
Автор: Кирилл Свояков

Начиная с декабря 2017 года, жители Подмосковья могут оплачивать платежи за ЖКХ на сайте системы Единой информационно-аналитической системы жилищно-коммунального хозяйства практически в один клик. Также на ресурсе можно увидеть актуальную информацию об объемах потребления коммунальных услуг, начислениях и платежах в своем доме.

Проект реализуется в партнерстве правительства Московской области и компании "Ростелеком".

"Оплата услуг через интернет - это комфортный и современный сервис, - прокомментировал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин. - На одном удобном портале жители Подмосковья не только получают актуальные сведения о своих домах, но и производят оплату, что значительно экономит их средства и время. В свою очередь, благодаря сервису ЕИАС ЖКХ у администрации области есть возможность более эффективного и оперативного управления отраслью в целом".

"Важно отметить, что сервис реализован совместно с управляющими компаниями и основным расчетным центром Московской области (МосОблЕИРЦ), - рассказал заместитель директора макрорегионального филиала "Центр" ПАО "Ростелеком" Александр Варев. - Поэтому при оплате деньги попадают непосредственно на счет компании, минуя посредников. Кроме того, мы уже тестируем новые опции, − к сайту подключены организации, отвечающие за проведение капитального ремонта в регионе и возможность видеонаблюдения за ходом работ".

Как оплатить

На сайте https://dom.mosreg.ru/ найдите вкладку "Оплатить ЖКУ". Введите свой номер лицевого счета. После этого у вас откроется доступ к информации о текущих платежах, и вы сможете совершить оплату коммунальных услуг по тем данным, которые имеются на портале.

Еще одна функция портала - контроль управляющих организаций и возможность пожаловаться на проблемы в сфере ЖКХ в органы местного самоуправления и иные инстанции. Вы можете оставить отзыв о предоставленных услугах, а также написать обращение.

В ЕИАС вы найдете также все нормативные документы по ЖКХ и адресный перечень многоквартирных домов, включённых в региональную программу капитального ремонта на территории Московской области на 2014-2038 годы. К слову, в ЕИАС внедряются все организации, ведущие ремонт жилья. После того, как работа по внесению этих организаций будет завершена, жители Подмосковья смогут следить в онлайн за ходом выполнения работ по программе капитального ремонта.

В новом году разработчики системы будут внедрять в нее сервисы для предприятий сферы ЖКХ: мониторинг и управление инфраструктурой, управление работами, автоматизированный сбор данных с домовых и квартирных приборов учета. В течение 2018 года ЕИАС ЖКХ должна заработать во всех своих запланированных возможностях.

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