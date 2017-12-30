Что успел за год Госадмтехнадзор в Дубне и Талдоме

Подробности Опубликовано: 30.12.2017 12:36 Автор: ОД

Результаты работы дубненско-талдомского территориального отдела № 1 Госадмтехнадзора Московской области огласила глава ведомства Татьяна Витушева.

Статистика за 2017 год:

проверено более 2 410 объектов и территорий,

выявлено 1 250 нарушений,

приведены в надлежащее состояние более 1 170 объектов и территорий,

проверено более 350 детских площадок, из которых на 100 обнаружились нарушения, которые были устранены, в том числе 63 жестких подвеса качелей заменены на гибкие.

Самые массовые нарушения года:

нарушение чистоты и порядка в общественных местах,

парковка авто на газонах и детских площадках,

плохое состояние и содержание объектов благоустройства.

отметила руководитель Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

Задача года

Из-за закрытия нескольких полигонов в Подмосковье насущной задачей ведомства стала борьба с замусориванием:

Найдено 460 мест незаконного скопления отходов общим объемом 5 085,3 кубометров. В отношении ответственных лиц возбуждено более 60 административных дел и выданы предписания, согласно которым к настоящему моменту:

убрано свыше 160 свалок и навалов,

убрано 1 561,5 кубометров мусора,

остальные стоят на контроле.

Ярким примером положительного результата в наведении чистоты и порядка стала ликвидация свалки в деревне Арефьево сельского поселения Темповое. Исключительным является тот факт, что к деревне Арефьево нет подъездного пути, вокруг водоемы, где даже жители в свои дома добираются, переправляясь на лодках. Благодаря мерам принятым инспекторами административно-технического надзора свалка объемом более 50 кубометров ликвидирована, а в лесополосе площадь более 150 квадратных метров приведена в надлежащее состояние.

Почин года

Госадмтехнадзор взялся за такую социально важную задачу, как уничтожение зарослей ядовитого борщевика на территории Талдомского района.

Так, в Талдоме около внутриквартальной дороги по ул. 8 Марта устранены заросли борщевика выше человеческого роста.

Убран борщевик вдоль автодороги "Талдом-Северный",

вдоль железнодорожных путей и платформы "Лебзино",

на сельскохозяйственных угодьях в сельском поселении Гуслевкое,

по улице Спортивная в Дубне.

Освобождение ЛЭП

Для профилактики обрыва линий электросети (в случае возможных ледяных дождей) в Дубне и Талдомском районе вдоль линий ЛЭП Дмитровские электросети ФГБУ "Канал им. Москвы" по предписанию Госадмтехнадзора вырубили сухостойные деревья и дикорастущие кустарники вдоль канала им. Москвы в районе Лебяжьего озера от шлюза № 1 до шлюза № 2.

Достопримечательности Дубны (территория плотины Иваньковского водохранилища, вокруг памятника В.И. Ленину, постамент памятника Сталину, а также въездные стелы Дубны и Талдомского района) не только были избавлены от сухостоя и кустов, но и стали аккуратнее выглядеть. Например, ограждения плотины были покрашены, а тротуары - очищены.

Еще одним успехом инспекторов Талдомского района Татьяна Витушева считает реконструкцию Дома культуры в Вербилках, которому в этом году исполнилось 66 лет. В течение нескольких лет адмтехнадзор возбуждал административные дела по поводу унылого состояния фасада здания. Наконец муниципальное образование Вербилки провело полную реконструкцию Дома культуры, внутренней части и фасада.

Также инспекторы в 2017 году:

- ликвидировали свыше десятка 40-метровых тополей, представлявших угрозу безопасности детского сада №16 "Рябинка" в Дубне,

- спасли 12-летнегоподростка от нападения собак во дворах на Большой Волге,

- заставили подготовить оба городских пляжа к лету,

- добились ликвидации утечки отходов пищевого производства вблизи зданий рыбообрабатывающего предприятия и колбасного завода, расположенных на Коммунальном проезде Дубны,

- обеспечили оперативную ликвидацию подтопления центра города Дубны, где в результате прорыва трубопровода через канализационные люки и сквозь грунт холодной водой подтопило главную дорогу транспортного сообщения - проспекта Боголюбова, а также расположенные вблизи с коммунальной аварией объекты городской инфраструктуры.

- Заставили ответственных лиц быстро восстановить освещение автомобильной дороги к ГосМКБ "Радуга" и ДМЗ, а также автомобильной дороги и разворотного круга у вокзала "Большая Волга", где значительная часть дорожной инфраструктуры была в "темной зоне".

- В сельском поселении Квашенковское восстановили освещение территории школы,а в Талдоме освещение восстанавливали в частных секторах.

- В частном секторе Дубны "бесхозяйный" мостовой переход через Южную канаву был приведен в безопасное состояние и получил своего балансодержателя, отчего стало лучше жителям улицы Орджоникидзе, Спортивная, Ленина и дачникам ближайших СНТ, которые смогли нормально добираться домой.

- Также в течение года были проведены акции по выявлению граждан, уклоняющихся от заключения договоров на вывоз мусора.

- Более 40 нарушений были обнаружены и устранены на территориях садоводческих товариществ.

- Инспекторы добились ликвидации 54 самовольно размещенных средств размещения наружной информации, которые были установлены без согласования с муниципалитетом.

- Был проведен организованый Госадтехнадзором субботник на территории Храма Похвалы Пресвятой Богородицы, где более 400 квадратных метров приведено в порядок, а также более 500 квадратных метров приведено в порядок в лесополосе по ул. Энтузиастов за СК "Руслан" в Дубне.

Всего в течение года благодаря работе территориального отдела Госадмтехнадзора Московской области более 1170 различных объектов и территорий было приведено в порядок, в рамках административных дел было наложено более 900 штрафов и более 340 предупреждений.