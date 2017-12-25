"Безопасный регион" расширяется

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Опубликовано: 25.12.2017 10:50
Автор: Кирилл Свояков

Свыше 8 000 новых видеокамер установлено в общественных местах в Московской области и внедрено в систему "Безопасный регион" с начала 2017 года. Таким образом, общее количество камер, интегрированных в систему, составляет около 15 000.

С начала года работе в системе "Безопасный регион" обучено свыше тысячи сотрудников полиции.

Камеры по госпрограмме "Безопасность Подмосковья" устанавливаются прежде всего в парках, на центральных площадях и перекрестках, на въездах в города и микрорайоны, на пешеходных переходах с большой прохходимостью - в общем, в местах массового пребывания людей под открытым небом. Далее, видеокамеры монтируются на социально значимых объектах – детских садах, школах, учреждениях здравоохранения, культуры и спорта.

В базу "Безопасного региона" интегрируются также системы видеонаблюдения, установленные не за счет бюджетных денег: например, камеры наружного наблюдения в торговых центрах.

В этом году при установке новых камер приоритет отдавался тем муниципальным образованиям, на территории которых будет проходить Чемпионат мира по футболу-2018 и транзитным по отношению к данному мероприятию муниципалитетам.

Но после Чемпионата мира процесс установки камер не закончится: процесс год за годом будет только продолжаться.

"Модернизация и расширение зоны действия системы "Безопасный регион" будут продолжены и в последующие годы, - пояснил заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов. - В дальнейшем особое внимание будет уделяться интеграции в систему видеокамер, установленных на входах в подъезды, во дворах, на детских площадках. Это значительно расширит охват системы видеонаблюдения, повысит эффективность работы правоохранительных органов и позволит жителям Подмосковья чувствовать себя еще более защищенными".

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