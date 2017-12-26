Все детские площадки региона имеют хозяев

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Опубликовано: 26.12.2017 13:50
Автор: Наталья Борозна

В январе 2017 года на территории Подмосковья насчитывалось 570 бесхозяйных детских игровых площадок. К концу года все они были поставлены на баланс эксплуатирующих организаций. Появилось в этом году и около 1 200 новых площадок.

На пресс-конференции в центре ТАСС глава Госадмтехнадзора Подмосковья Татьяна Витушева отметила, что за последние 4 года для детской игровой инфрастуктуры региона делается столько, сколько никогда ранее. Московская область лидирует в этом направлении среди субъектов РФ.

"Обновление детских площадок во всех муниципалитетах носит масштабный и повсеместный характер - в реестре Госадмтехнадзора прибавилось 1 260 новых адресов современных детских площадок, в том числе более 200 установленных по губернаторской программе, - заявила чиновник. - На сегодняшний день в реестр детских игровых и спортивных площадок всего внесено около 16 000 площадок".

Административно-технические инспекторы весь год стремились к тому, чтобы бесхозяйных детских площадок в Подмосковье не было. В результате часть таких объектов была взята на баланс УК, муниципалитетов и т.п., а часть - демонтирована.

Продолжается работа по замене или ликвидации качелей с жестким подвесом, которые Госадмтехнадзор считает несовременными и небезопасными. Жесткие подвесы убраны более чем на 2 500 детских площадках. В 2018 году ведомство окончательно "разделается" с этим вопросом повестки дня.

Татьяна Витушева похвалила муниципалитеты, в которых детские игровые объекты содержатся аккуратнее всего: "Лучшими по содержанию детских игровых площадок можно назвать городские округа Химки, Мытищи, Фрязино, Серпухов, Лосино-Петровский, Домодедово и Бронницы. Хочу пожелать остальным муниципалитетам в будущем году подтянуться до их уровня".

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