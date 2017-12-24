ОГЭ ОИЯИ ведет реконструкцию котельных и подстанций

Подробности Опубликовано: 24.12.2017 00:14 Автор: Кирилл Свояков

В 2017 году ОГЭ ОИЯИ начал работы по реконструкции Восточной котельной. Ремонт планировалось начать еще в прошлом году, но начало затянулось в связи с длительной процедурой конкурса по выбору подрядчика.

Проведена полная реконструкция основного оборудования одного из трех водогрейных котлов и системы управления этим котлом, которая теперь выводит все параметры его работы на экран компьютера в виде мнемосхемы. По словам главного энергетика ОГЭ ОИЯИ Александра Леонова, это безопасный и экономичный вариант управления.

До конца декабря будут проведены все пуско-наладочные работы в отношении данного котла.

"Напомню, что аналогичная работа по Центральной котельной заняла около 10 лет, - рассказал Александр Леонов в интервью газете "Дубна: наука, содружество, прогресс". - Надеемся на более короткий срок на Восточной котельной. Этому способствует ряд факторов: стабильная ситуация по сбору коммунальных платежей с населения, чего не было еще несколько лет назад; проведение серьезных работ по строительству ускорителя NICA, которое приведет к значительному увеличению тепловой нагрузки, что, в свою очередь, потребует ускорения работ по реконструкции как котельного оборудования, так и магистральных сетей, соединяющих Восточную котельную с площадкой ЛФВЭ".

Возводимый на площадке ЛФВЭ мегасайнс-проект NICA потребует серьезного увеличения действующих электрических мощностей: ускоритель нуждается во вдвое большем объеме электроэнергии, чем выдает сейчас соответсвующая подстанция ОГЭ ОИЯИ. В скором времени проект по снабжению NICA электричеством будет отправлен на государственную экспертизу. После этого понадобится провести реконструкцию обеих подстанций, принадлежащих Институту - ГПП-1 и ГПП-2, которая должна быть начата уже в следующем году, а закончена - в срок, не превышающий трех лет. Еще предстоит дождаться утверждения экспертизы, выбрать генподрядчика работ и закупить основное оборудование для реконструкции.

Также в текущем году ОИЯИ выделил средства на капитальный ремонт водопроводных и теплосетей, а также наружного освещения на площадке ЛЯП. В следующем году эти важные работы по замене старых сетей будут продолжены.

Летом 2017 года проведены большие объемы ремонта по замене вентилей и задвижек на тепловых сетях теплоснабжения, аварийный ремонт. В срок закончены работы по экспертизе и продлению сроков эксплуатации котельного и газового оборудования.

В процессе установки - счетчики на выходе с правобережной фильтровальной станции воды, представляющие собой камеры с ультразвуковыми расходомерами на 5 крупных трубах.

Также главный энергетик ОГЭ ОИЯИ отметил, что за последние годы улучшилась ситуация с получением денег от населения за коммунальные ресурсы: собирается порядка 95 - 98 % средств, поступающих от населения через ИРЦ к поставщику (УК теперь в цепочке не участвуют). Ныне действующие УК постепенно выплачивают свои долги перед ОГЭ ОИЯИ. Что касается долгов прежних, обанкротившихся "управляек", то их отдел главного энергетика так и не получил. По крайней мере, пока.