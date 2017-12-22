Дубна - "лучшая из худших" в благоустройстве по итогам осени

Подробности
Опубликовано: 22.12.2017 18:14
Автор: Кирилл Свояков

По итогам каждого сезона года Госадмтехнадзор составляет рейтинг благоустройства и чистоты муниципалитетов Подмосковья. В осеннем списке Дубна опустилась на пятую снизу строчку. В общегодовом рейтинге среди лучших Дубны также нет.

На конференции в пресс-центре ТАСС глава Государственного административно-технического надзора Московской области Татьяна Витушева огласила итоги работы за год.

В числе прочих тем она назвала лучшие в 2017 году по части благосутройства городские округа и районы. Весь год лидерство удерживали Мытищи, Подольск, Домодедово, Химки, Реутов, Шаховская, Егорьевск, Серебряные Пруды.

"Всех их можно назвать флагманами благоустройства", - заявила чиновник.

Резко улучшили свои показатели за год Красногорск, Серпухов и микрорайон Климовск городского округа Подольск. Перестали быть в "красной зоне" Щелковский и Раменский районы, городские округа Коломенский, Ступино, Черноголовка, Протвино, Ивантеевка.

Витушева отметила, что все муниципалитеты постарались в этом году облагородить свои территорию и ЖКХ.

"В каждом муниципалитете есть те направления, которые стали для них прорывными, однако по ряду тем высокие результаты выдали почти все муниципальные образования, - подчеркнула она. - Это ликвидация свалок и навалов мусора, благоустройство 10 % дворовых территорий, обновление детских игровых и спортивных площадок, улучшение освещенности улиц и дворов населенных пунктов... В целом, места муниципалитетов в рейтинге чистоты и благоустройства – это хороший материал для глав муниципальных образований, по которому они могут оценить эффективность работы своих муниципальных служб и скорректировать их работу", - заключила главный административно-технический инспектор области.

Напомним, что каждый раз по итогам очередного сезона года Госадмтехнадзор составляет рейтинги чистоты и благоустройства. На этот раз Дубна оказалась "лучшей из худших" в третьей из трех групп муниципалитетов Подмосковья (...). В красную зону входят по пять последних муниципальных образований Московской области в каждой группе. 

Добавить комментарий

Комментарии не должны оскорблять автора текста и других комментаторов. Содержание комментария должно быть конкретным, написанным в вежливой форме и относящимся исключительно к комментируемому тексту.

Защитный код
Обновить

Loading...

Срочные новости

Выдача детского питания в новогодние пра…

Пункты по выдаче питания для беременных, кормящих матерей и детей до 3-х лет обслуживают граждан с 1...

ГИБДД предупреждает об ухудшении погоды

По информации Гидрометцентра России, на территории Московской области ожидаются пер...

Порядок регистрации контрольно-кассовой …

15 июля 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 №290-ФЗ "О внесении изменений в Фед...

Дубна - "лучшая из худших" в б…

По итогам каждого сезона года Госадмтехнадзор составляет рейтинг благоустройства и чистоты муниципал...

Требуются заведующие кафедрой, лаборатор…

Вакансии ГКУ МО Дубненский ЦЗН на 22 декабря 2017 г. ГКУ МО Дубненский ЦЗН (Дубна ул.9 Мая д.3...

Реклама

Объявления

Loading...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

Новости бизнеса

У ОЭЗ "Дубна" всё хорошо

2017 год остается удачным для ОЭЗ "Дубна", которая возглавил...

Новости ТПП Дубны

В Торгово-промышленной палате Дубны вручили членские билеты ...

ОЭЗ "Дубна" расширится на 35 гектаров

8 декабря Дубну посетил заместитель председателя правительст...

Семинары налоговой в декабре

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Мо...

В Дубне разработан способ получения "умного…

Этой осенью специалисты компании "СмартЭлектроГласс" Наноцен...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться