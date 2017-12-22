Дубна - "лучшая из худших" в благоустройстве по итогам осени

Подробности Опубликовано: 22.12.2017 18:14 Автор: Кирилл Свояков

По итогам каждого сезона года Госадмтехнадзор составляет рейтинг благоустройства и чистоты муниципалитетов Подмосковья. В осеннем списке Дубна опустилась на пятую снизу строчку. В общегодовом рейтинге среди лучших Дубны также нет.

На конференции в пресс-центре ТАСС глава Государственного административно-технического надзора Московской области Татьяна Витушева огласила итоги работы за год.

В числе прочих тем она назвала лучшие в 2017 году по части благосутройства городские округа и районы. Весь год лидерство удерживали Мытищи, Подольск, Домодедово, Химки, Реутов, Шаховская, Егорьевск, Серебряные Пруды.

"Всех их можно назвать флагманами благоустройства", - заявила чиновник.

Резко улучшили свои показатели за год Красногорск, Серпухов и микрорайон Климовск городского округа Подольск. Перестали быть в "красной зоне" Щелковский и Раменский районы, городские округа Коломенский, Ступино, Черноголовка, Протвино, Ивантеевка.

Витушева отметила, что все муниципалитеты постарались в этом году облагородить свои территорию и ЖКХ.

"В каждом муниципалитете есть те направления, которые стали для них прорывными, однако по ряду тем высокие результаты выдали почти все муниципальные образования, - подчеркнула она. - Это ликвидация свалок и навалов мусора, благоустройство 10 % дворовых территорий, обновление детских игровых и спортивных площадок, улучшение освещенности улиц и дворов населенных пунктов... В целом, места муниципалитетов в рейтинге чистоты и благоустройства – это хороший материал для глав муниципальных образований, по которому они могут оценить эффективность работы своих муниципальных служб и скорректировать их работу", - заключила главный административно-технический инспектор области.

Напомним, что каждый раз по итогам очередного сезона года Госадмтехнадзор составляет рейтинги чистоты и благоустройства. На этот раз Дубна оказалась "лучшей из худших" в третьей из трех групп муниципалитетов Подмосковья (...). В красную зону входят по пять последних муниципальных образований Московской области в каждой группе.