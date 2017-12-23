В Дубне и Талдомском районе привели в порядок 30 фасадов зданий

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Опубликовано: 23.12.2017 16:24
Автор: Кирилл Свояков

На территории города Дубна и Талдомского района в течение 2017 года было приведено в порядок 30 фасадов нежилых зданий и сооружений. Строения "терпели" на себе действие сколов краски и шуткатурки, а также художества хулиганов.

"Всего в Дубне и Талдоме в течение года было проверено состояние более 70 фасадов зданий и сооружений, - доложила общественности главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева. - По итогам проверок были приведены в порядок все 30 фасадов зданий, содержащихся ранее в ненадлежащем состоянии".

Татьяна Витушева рассказала о причинах нарушения благоустройства и чистоты фасадов: виноваты оказались хулиганы и время. Среди нарушений почти все относятся либо к некрасивым, несогласованным с администрацией и собственниками надписи-граффити, либо трещины, сколы краски и штукатурки, а также грязь.

Ответственные за поддержание зданий в надлежащем состоянии лица, получили 30 предписаний на устранение зафиксированных нарушений. Вынесено 19 предупреждений и наложено 11 штрафов, все нарушения устранены, здания приведены в порядок.

Напомним, что в Дубне недавно были привлечены к ответственности несколько граждан, изрисовывавших здания.

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