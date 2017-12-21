Губернаторам подарили метлы и банные веники по итогам "Генеральной уборки"

Подробности Опубликовано: 21.12.2017 16:39 Автор: Кирилл Свояков

17 декабря Общероссийский народный фронт организовал итоговое мероприятие по проекту "Генеральная уборка" - "Форум действий", на котором главам регионов, лучше и хуже всего ликвидировавшим свалки в рамках проекта в этом году, были вручены подарки "для чистоты".

Десяти губернаторам, чьи регионы показали лучшие результаты в уборке незаконных свалок и навалов, были символически подарены банные веники, дабы хорошо отдохнуть на новогодних праздниках. Десяти же губернаторам, чьи подотчетные территории оказались в "красной зоне", подарили мётлы, намекнув, что для них уборка только еще начинается.

Московская область вошла в число одаренных банными вениками регионов.

Итоги глобальной уборки территории Подмосковья подвела Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева: "С начала года... Госадмтехнадзор провел активную работу по выявлению и устранении навалов и свалок мусора. По предписаниям административно-технических инспекторов Подмосковья ликвидировано 6,5 тысяч скоплений отходов общим объемом более 330 тысяч кубометров".

Причем 220 свалок и навалов ликвидированы именно в рамках проекта "Генеральная уборка". "Помимо этого, активную помощь в наведении чистоты, порядка и благоустройства в регионе оказывали внештатные инспекторы Госадмтехнадзора и представители молодежного движения "Молодая Гвардия", - подчеркнула глава Госадмтехнадзора.

Она добавила, что данный мусор отвезли на полигоны и утилизировали в соответствии с требованием областного законодательства. Нарушители чистоты и порядка, а также ответственные за засоренные земли должностные лица допустившим получили штрафы на сумму 20,8 миллионов рублей.