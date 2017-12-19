Дорога на Савелово станет менее бугристой

Подробности Опубликовано: 19.12.2017 12:37 Автор: Наталья Борозна

18 декабря на пресс-конференции тверской губернатор Игорь Руденя подвел итоги года и ответил на насущные вопросы журналистов. Один из вопросов коснулся жителей Дубны и Кимр. Особенно тем, кому часто приходится ездить в ДОК.

Дорогу Дубна-Савелово наконец-то собираются ремонтировать!

"В 2018 году, по словам Игоря Рудени, в Тверской области планируют сохранить объемы дорожных работ и отремонтировать 300 км дорог, - пишет новостной портал "Тверьлайф". - В первую очередь это будут туристические маршруты, участки с повышенной аварийностью и дороги, на необходимость ремонта которых указывают местные жители. Уже известно, что в план на 2018 год включена дорога "Кимры – Клетино – Дубна". Вопрос о возможности её ремонта задали журналисты из Кимрского района.

В каком объеме, на какой протяженности будет проходить ремонт, пока не уточняется.