Дорога на Савелово станет менее бугристой

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Опубликовано: 19.12.2017 12:37
Автор: Наталья Борозна
Фото: "красавица" дорога близ Клетино, rosyama.ru

18 декабря на пресс-конференции тверской губернатор Игорь Руденя подвел итоги года и ответил на насущные вопросы журналистов. Один из вопросов коснулся жителей Дубны и Кимр. Особенно тем, кому часто приходится ездить в ДОК.

 

Дорогу Дубна-Савелово наконец-то собираются ремонтировать!

"В 2018 году, по словам Игоря Рудени, в Тверской области планируют сохранить объемы дорожных работ и отремонтировать 300 км дорог, - пишет новостной портал "Тверьлайф". - В первую очередь это будут туристические маршруты, участки с повышенной аварийностью и дороги, на необходимость ремонта которых указывают местные жители. Уже известно, что в план на 2018 год включена дорога "Кимры – Клетино – Дубна". Вопрос о возможности её ремонта задали журналисты из Кимрского района.

В каком объеме, на какой протяженности будет проходить ремонт, пока не уточняется.

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