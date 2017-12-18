Как выполняется программа "Мой подъезд" в Дубне

Подробности Опубликовано: 18.12.2017 17:36 Автор: Кирилл Свояков

В 2017 году в Дубне, согласно губернаторской программе "Мой подъезд", должен быть отремонтирован 271 подъезд. Депутат Мособлдумы, член фракции "Единая Россия" Марина Шевченко встретилась с руководителем крупной городской УК в рамках партийного контроля реализации программы.

Генеральный директор Городской единой управляющей компании "Дубна" Иван Чихалов перечисил в беседе с депутатом трудности, препятствующие проведения ремонта в жизнь.

ГЕУК "Дубна" имеет в управлении 122 многоквартирных дома с 430-ю подъездами. В прежние годы эта УК ремонтировала ежегодно по 30 - 35 "парадных", а в текущем году нагрузка значительно увелчилась: в адресный список по программе софинансирования были включены 108 подъездов, из которых в срок до 1 декабря было отремонтировано 82.

Во-вторых, отчетный период уменьшился: из-за того, что информация об участии города в программе прошла только в мае, ремонт смогли начать лишь в июне, тогда как в прошлые годы его делали в течение отопительного сезона.

Третье затруднение состояло в том, что УК пришлось взять кредит для того, чтобы финансово обеспечить проведение ремонта, ведь затраты из бюджета области компенсируются только после того, как по окончании ремонта подъезд примут специальная комиссия и жители.

В-четвертых, подъезд подъезду рознь: в двухэтажных домах и в четырнадцатиэтажках площадь ремонта абсолютно разная, но для губернаторской программы все подъезды равны. Также не принимается в расчет разница между старым и относительно новым жилым фондом (в ведении ГЕУК много сталинок и хрущевок).

Вдобавок, в домах, равных по высоте, не всегда совпадает количество квартир в подъезде: где-то может быть по 4 квартиры на этаже, а где-то - и все 10. А значит, денег и времени на "обработку" более объемного подъезда потребуется больше. Но в программе строго зафиксирована средняя стоимость ремонта одного подъезда: в 5-этажном доме – 142 тыс. руб.; в 9-этажном – 394 тыс. руб.; в 12-этажном – 437 тыс. руб.

Возмжно, что в последующие годы эти минусы будут учитываться при реализации программы. Иван Чихалов предложил Марине Шевченко взять этот вопрос под контроль.

Областной парламентарий поблагодарила за подробный доклад. Она рассказала, что для законодательной власти мнение специалистов с большим опытом работы в ЖКХ имеет ценность при разработке и принятии целевых программ по благоустройству, равно как и мнение жителей.

"Все 16 программ, инициированных губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым, ставят перед нами общую задачу: создание комфортных условий для проживания во всех муниципалитетах Подмосковья, - заключила Марина Шевченко. - Первые результаты уже видны, и, конечно, эта работа будет продолжаться. Уверена, что в ближайшие годы нам удастся добиться заметных преобразований в коммунальной сфере. И хочется, чтобы Дубна оказалась на высоте. В значительной степени это зависит от деятельности управляющих компаний".