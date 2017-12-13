Адмтехнадзор выступил катализатором уборки тротуаров
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- Опубликовано: 13.12.2017 17:30
- Автор: Кирилл Свояков
Госадмтехнадзор следит за качеством зимней уборки в Подмосковье. В Дубне после снегопадов также проводятся рейды - в декабре их было уже более десяти.
За неделю очищены до твердого покрытия по всей ширине тротуары и пешеходные зоны по улицам Тверская, Попова, Свободы, Жолио-Кюри и проспекту Боголюбова.
Глава Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева прокомментировала, что в наукограде Дубна зимняя уборка была начата на высоком уровне, который важно поддерживать в течение всего сезона, соблюдая сроки приведения территорий в порядок.