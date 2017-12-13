Адмтехнадзор выступил катализатором уборки тротуаров

Подробности
Опубликовано: 13.12.2017 17:30
Автор: Кирилл Свояков

Госадмтехнадзор следит за качеством зимней уборки в Подмосковье. В Дубне после снегопадов также проводятся рейды - в декабре их было уже более десяти.

За неделю очищены до твердого покрытия по всей ширине тротуары и пешеходные зоны по улицам Тверская, Попова, Свободы, Жолио-Кюри и проспекту Боголюбова.

Глава Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева прокомментировала, что в наукограде Дубна зимняя уборка была начата на высоком уровне, который важно поддерживать в течение всего сезона, соблюдая сроки приведения территорий в порядок.

Добавить комментарий

Комментарии не должны оскорблять автора текста и других комментаторов. Содержание комментария должно быть конкретным, написанным в вежливой форме и относящимся исключительно к комментируемому тексту.

Защитный код
Обновить

Loading...

Срочные новости

Малые дозы рентгеновского излучения не …

Биофизики показали, что после воздействия малых (80 мГр) доз рентгеновского излучения стволовые клет...

Адмтехнадзор выступил катализатором убор…

Госадмтехнадзор следит за качеством зимней уборки в Подмосковье. В Дубне после снегопадов также пров...

Госдума в первом чтении приняла закон о …

Госдума России в среду 13 декабря единогласно приняла в первом чтении предложенный Президентом закон...

Депутат Мособлдумы провела прием в Дубне

11 декабря на приеме жителей депутат Мособлдумы Марина Шевченко взяла на контроль непростые вопросы:...

Поймали авторов каракулей

Прошедшая неделя "отметилась" кражами, ДТП и фальшивым учетом, а также полиция выявила нескольких "г...

Реклама

Объявления

Loading...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

Новости бизнеса

ОЭЗ "Дубна" расширится на 35 гектаров

8 декабря Дубну посетил заместитель председателя правительст...

Семинары налоговой в декабре

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Мо...

В Дубне разработан способ получения "умного…

Этой осенью специалисты компании "СмартЭлектроГласс" Наноцен...

Космецевтическую продукцию будут делать в Дубне

Компания "Биофармлаб" готовится к возведению первой очереди ...

ТПП Дубны подписала соглашение с Татарстаном

18 ноября было подписано соглашение о сотрудничестве ме...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться