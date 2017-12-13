Адмтехнадзор выступил катализатором уборки тротуаров

Подробности Опубликовано: 13.12.2017 17:30 Автор: Кирилл Свояков

Госадмтехнадзор следит за качеством зимней уборки в Подмосковье. В Дубне после снегопадов также проводятся рейды - в декабре их было уже более десяти.

За неделю очищены до твердого покрытия по всей ширине тротуары и пешеходные зоны по улицам Тверская, Попова, Свободы, Жолио-Кюри и проспекту Боголюбова.

Глава Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева прокомментировала, что в наукограде Дубна зимняя уборка была начата на высоком уровне, который важно поддерживать в течение всего сезона, соблюдая сроки приведения территорий в порядок.