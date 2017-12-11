Пройдет занятие для грамотных жильцов

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Опубликовано: 11.12.2017 13:31
Автор: ОД

21 декабря в Доме ветеранов (Дубна, ул.Флерова, д. 8) состоится занятие "Школы грамотного потребителя" по вопросам ЖКХ. Приглашаем председателей советом многоквартирных домов, старших по подъездам, инициативных жителей города.

Тема занятия - ремонт подъездов в многоквартирных домах. Начало в 18.00.

Дубненское местное отделение партии "Единая Россия",
Ассоциация председателей советов многоквартирных домов города Дубны"

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