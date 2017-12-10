День открытых дверей для потребителей газа

Подробности Опубликовано: 10.12.2017 23:11 Автор: Кирилл Свояков

Рекордное количество управляющих организаций за всю историю с 2014 года поучаствовали в субботнем Дне открытых дверей в УК: 657 управляющих компаний из 65 муниципалитетов.

Интерес жителей к мероприятию тоже только крепнет, поскольку бывает, что проблемы разрешаются прямо в день мероприятия. Во всяком случае, все запросы жителей, полученные на приеме в день УК, берутся на контроль.

9 декабря День открытых дверей в УК проводился в пятый раз и впервые - на определенную тематику: рассматривались вопросы безопасной эксплуатации и содержанию внутриквартирного газового оборудования. Принимая жителей, сотрудники управляющих компаний, областной Госжилинспекции и представители органов местного самоуправления разъясняли правила пользования бытовым газовым оборудованием, напомнили о необходимости заключения договора на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

По материалам жилищной инспекции Московской области