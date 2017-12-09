28 должникам отключили свет

Подробности Опубликовано: 09.12.2017 13:08 Автор: Кирилл Свояков

Cотрудники МосОблЕИРЦ 5 - 6 декабря провели очередной рейд по отключению должников от электричества. В этот раз не "черные метки" вручили 28 дубненцам. Хотя всего в графике числились 70 неплательщиков, 24 абонента успели оплатить долги/ Что произошло с еще 8-ю должниками, МосОблЕИРЦ не уточняет.

Неплательщики за ЖКУ являются нарушителями закона, не соблюдающими ст. 153 Жилищного кодекса Российской Федерации. Вот список ограничений, которые предусмотрены для должников:

- перекрытие доступа к ЖКУ,

- судебное разбирательство, вплоть до выселения из квартиры,

- начисление пени,

- ограничение выезда за рубеж,

- отказ в получении банковских кредитов.

Отключение от услуги - это крайняя мера. Сначала с должниками проводят разъяснительную работу при помощи звонков и SMS, посылая бумажные уведомления. Ограничение или приостановление коммунальной услуги производится через 20 дней после предупреждения потребителя о неполной оплате услуги (согласно правилам предоставления коммунальных услуг, прописанным в постановлении Правительства РФ № 354 06.05.2011 г.) Неполной считается задолженность свыше 2 сумм платы за услугу в месяц, размер платы рассчитывается при этом по нормативу потребления (независимо от наличия или отсутствия индивидуальных приборов учета) и тарифа. Отопление и холодное водоснабжение отключению не подлежит.

"Как правило, после предупреждения о планируемом отключении около трети должников находят средства погасить долги, - сообщает служба корпоративных коммуникаций ООО "МосОблЕИРЦ". - После отключения оплачивают счета до 97% неплательщиков. В том случае, если должник продолжает игнорировать требования закона, взыскание производится через суд. МосОблЕИРЦ совместно с ГИБДД, Федеральной налоговой службой и Федеральной службой судебных приставов проводит рейды по проверке должников на предмет исполнения судебных решений. У судебных приставов есть дополнительные рычаги воздействия на злостных неплательщиков - арест имущества, от бытовой техники до автомобиля, арест банковских счетов и удержание денег до полной выплаты долга. При сумме задолженности свыше 10 тысяч рублей гражданину могут ограничить выезд за пределы РФ".