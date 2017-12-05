52 новых газопровода действует в Подмосковье

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Опубликовано: 05.12.2017 01:19
Автор: Кирилл Свояков

52 газопровода в 54 населенных пунктах введено в эксплуатацию в Московской области в 2017 году. До конца года планируется построить еще 28 объектов.

Общая протяженность новых газопроводов – 316 км. 20 000 жителей области получили возможность газифицировать свои дома либо улучшить надежность уже существующего газоснабжения.

"Всего в текущем году в Подмосковье планируется построить 80 газопроводов в 82 населенных пункта с населением 33 000 человек, - пояснил зампред правительства Московской области Дмитрий Пестов. - Работы ведутся в соответствии с графиком".

За последние четыре года газификация в регионе стала проходить в четыре раза активнее, чем раньше. Начиная с 2014 года, по губернаторской программе "Развитие газификации в Московской области до 2025 года" введено в действие более 1 200 километров газопроводов, газифицировано свыше 260 населенных пунктов. 116 000 жителей смогли воспользоваться шансом подключить к газу свои дома и, следовательно, уменьшить свои коммунальные платежи. Всего по программе планируется обеспечить условиями для газоснабжения 290 000 жителей Подмосковья.

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