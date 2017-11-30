Вопросы МКД обсудили в Долгопрудном

Подробности Опубликовано: 30.11.2017 12:54 Автор: ОД

Московское областное региональное отделение партии "Единая Россия" провело в Долгопрудном кустовое заседание рабочей группы по партийному контролю реализации благоустройства дворов многоквартирных домов в рамках проектов "Управдом" и "Городская среда". В мероприятии приняла участие и делегация из Дубны.

Участвовали в заседании заместитель министра ЖКХ Московской области Алексей Беловодов, руководитель Межпроектной рабочей группы - член Координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Елена Андреева, глава городского округа Долгопрудный - секретарь местного отделения "Единой России" Олег Троицкий, замруководителя жилищной инспекции Московской области Константин Кушнарев, чиновники в сфере ЖКХ от разных муниципалитетов, председатели советов многоквартирных домов и старшие по домам городских округов Долгопрудный, Дубна, Лобня, Химки, Талдомского и Дмитровского районов.

Делегацию Дубны возглавил замсекретаря по партийным проектам дубненского отделения "Единой России" - депутат горсовета Павел Насонов. Вместе с ним приехали председатель Ассоциации многоквартирных домов в Дубне Раиса Гуляева и другие председатели МКД наукограда.

"26 сентября партия "Единая Россия" дала старт работе Межпроектной рабочей группы в Люберцах. Сегодня мы эту работу продолжаем. Сегодня в Долгопрудном проходит уже вторая кустовая встреча", - начала Елена Андреева. Она призвала собравшихся руководителей местных отделений партии продолжить контроль на основании замечаний со стороны граждан.

Замминистра ЖКХ Московской области Алексей Беловодов рассказал о процессе реализации программ благоустройства в Подмосковье: "Правительство региона заключило соглашение с Минстроем Российской Федерации о выделении субсидий из федерального бюджета, вместе мы сформировали перечень мероприятий по формированию комфортной городской среды в Московской области. С 2018 года на предстоящие 5 лет по требованиям Минстроя РФ у нас уже разработана программа по благоустройству. И мы уже на 5 лет вперед понимаем, по какому пути будем двигаться. И ваша помощь, помощь жителей поможет нам в этом не ошибаться".

Алексей Беловодов добавил, что всего на благоустройство выделено 5,1 млрд рублей: 1,7 млрд из федерального бюджета и 3,4 млрд – из областной казны. На эти средства будет приведено в порядок 136 общественных территорий: набережных, площадей, зон отдыха, парков и пр. 709 дворовых территорий будут облагорожены при помощи федеральных денег.

В завершение кустовой встречи члены советов МКД и старшие по домам смогли задать волновавшие их вопросы.

Сейчас в Московской области находятся "в работе" 1 330 дворов плюс 130 дворов, выбранных жителями голосованием на портале "Добродел". Следить за ходом благоустройства и оценивать качество можно на всё том же портале.

По материалам пресс-службы местного отделения партии "Единая Россия" в Дубне