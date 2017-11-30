При ремонте теплосетей смогут не отключать потребителей

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Опубликовано: 30.11.2017 13:24
Автор: Кирилл Свояков

Об этом объявил зампред правительства Московской области Дмитрий Пестов. Дело в том, что Московская областная аварийно-восстановительная служба (ГУП МО МОС АВС) получила в свое распоряжение новое оборудование, с помощью которого в случае аварий можно проводить ремонт сетей тепло- и водоснабжения без отключения потребителей.

Оборудование закуплено в рамках губернаторской программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства".

Пока что для устранения аварий на теплосетях жителям в большинстве случаев перекрывают подачу тепла и горячей воды. Ведь для ремонта или замены поврежденного участка сети нужно слить теплоноситель, после чего провести ряд мероприятий по подготовке труб к возобновлению подачи тепла. Чем отличается новая методика? Мастера производят все те же самые манипуляции, но теплоноситель в это время направляется по резервной линии.

"Новое оборудование было протестировано специалистами МОС АВС в ноябре текущего года и показало хорошие результаты, в том числе по таким параметрам, как снижение затрат и сокращение времени проведения ремонтных работ, - резюмировал Дмитрий Пестов. - Планируется, что использование нового оборудования при прохождении отопительного периода поможет снизить количество отключений теплоснабжения потребителей по причине технологических нарушений".

В течение холодного времени года ликвидировать технологические нарушения на объектах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения готовы 8 бригад МОС АВС, обладающие в этих целях передвижными модульными котельными, мобильной канализационно-насосной станцией, источниками резервного электроснабжения и т.п.

Кроме того, все муниципалитеты региона подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве между областным министерством ЖКХ, органами местного самоуправления и МОС АВС. Документ предполагает информационный обмен между 23-мя специально организованными зонами Московской области, в каждую из которых вошло по несколько муниципальных образований. Они будут проводить совместную профилактику нарушений в работе систем жизнеобеспечения, а также претворять в жизнь принцип взаимовыручки при устранении крупных технологических нарушений на коммунальных объектах.

По материалам пресс-службы Дмитрия Пестова

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