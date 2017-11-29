Когда нельзя ступать на лед?

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Опубликовано: 29.11.2017 08:03
Автор: Наталья Борозна

К концу осени озера, реки, водохранилища северных районов Подмосковья начали покрываться льдом. Однако выходить на этот лед пока что смертельно опасно. Для профилактики несчастных случаев на водоемах региона этой зимой будут дежурить 700 спасателей, полицейских, госслужащих и волонтеров.

В Московской области для предотвращения ЧС из-за тонкого льда с участием рыбаков и местных жителей будет использовано 110 единиц спецтехники, в том числе 5 судов на воздушной подушке.

Пока что патрулирование еще не ведется, но полным ходом идет пропагандистская работа: спасатели беседуют с жителями и учениками школ на тему правил поведения на льду и оказания первой помощи пострадавшим на водных объектах в зимний период.

Маршруты водно-ледного дозора уже разработаны: в будни их будет 27, в выходные и праздничные дни – вполовину больше. Патрулированием будут охвачены все крупные водоемы - Канал им. Москвы, Рузское, Клязьминское и Иваньковское водохранилища и другие водные объекты.

Правила выхода на лед:

  1. Лед тоньше 10 см не выдерживает человеческий вес.  
  2. В местах массового подлёдного лова толщина льда должна быть не менее 25 см. 
  3. Нельзя ступать на матово-белый, серый или желтоватый лед, а также заснеженный или покрытый трещинами.
  4. Избегайте выхода на водоемы в темное время суток.
  5. Нельзя выходить на лед в оттепель или при незначительном минусе: вероятность несчастного случая при такой температуре намного выше, чем при устойчивом многодневном морозе.

В доступной для детей форме некоторые правила обыгрываются в замечательном мультсериале "Волшебная книга МЧС Беларуси".

 

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