На что жаловаться в адмтехинспекцию и экологам
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- Опубликовано: 07.11.2017 06:25
- Автор: Наталья Борозна
Бывает, наши сограждане не знают, что какая-то их проблема решится быстрее не через полицию или мэрию, а с помощью надзорных органов. Сегодня публикуем список проблемных вопросов, с которыми стоит обращаться в адмтехнадзор и минэкологии региона.
Госадмтехнадзор Московской области, территориальные управления:
- ненадлежащий выгул собак, в том числе агрессивных без поводка и намордника не в специально отведенных местах (список таких мест в Дубне);
- чрезмерно шумят соседи, либо посетители пивбара за окном, либо строители после 19 часов;
- освещение в вашем дворе или на вашей улице недостаточно либо, наоборот, излишне яркое;
- несанкционированные навалы мусора, стихийные свалки;
- парковки на газонах и детских площадках;
- грязь, представляющие опасность и требующие ремонта детали в местах общественного пользования;
- скверная уборка дорог зимой (кроме внутридворовых территорий).
Министерство экологии и природопользования Московской области:
Если вы заметили, что природе действиями какой-то организации нанесен ущерб, как-то:
- строительная фирма добывает песок без лицензии,
- строители засыпали часть русла реки,
- воздух или вода отравлены выбросами близлежащих заводов.
Также экологов-чиновников стоит уведомить, если вы обнаружили факты браконьерства либо, наоборот, повстречали экземпляры редчайших видов растений и животных.