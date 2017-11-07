На что жаловаться в адмтехинспекцию и экологам

Подробности Опубликовано: 07.11.2017 06:25 Автор: Наталья Борозна

Бывает, наши сограждане не знают, что какая-то их проблема решится быстрее не через полицию или мэрию, а с помощью надзорных органов. Сегодня публикуем список проблемных вопросов, с которыми стоит обращаться в адмтехнадзор и минэкологии региона.

Госадмтехнадзор Московской области, территориальные управления:

- ненадлежащий выгул собак, в том числе агрессивных без поводка и намордника не в специально отведенных местах (список таких мест в Дубне);

- чрезмерно шумят соседи, либо посетители пивбара за окном, либо строители после 19 часов;

- освещение в вашем дворе или на вашей улице недостаточно либо, наоборот, излишне яркое;

- несанкционированные навалы мусора, стихийные свалки;

- парковки на газонах и детских площадках;

- грязь, представляющие опасность и требующие ремонта детали в местах общественного пользования;

- скверная уборка дорог зимой (кроме внутридворовых территорий).

Министерство экологии и природопользования Московской области:

Если вы заметили, что природе действиями какой-то организации нанесен ущерб, как-то:

- строительная фирма добывает песок без лицензии,

- строители засыпали часть русла реки,

- воздух или вода отравлены выбросами близлежащих заводов.

Также экологов-чиновников стоит уведомить, если вы обнаружили факты браконьерства либо, наоборот, повстречали экземпляры редчайших видов растений и животных.